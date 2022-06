Prezydent: wojna na Ukrainie pokazała, że przeszkolony piechur z wyrzutnią jest śmiertelnie groźny dla rosyjskich czołgów

Wielu powątpiewało, czy WOT ma sens w zestawieniu z armią zawodową. Okazało się, że zwykły, tylko trochę przeszkolony piechur z wyrzutnią na plecach jest śmiertelnie groźny dla rosyjskich czołgów - powiedział prezydent Andrzej Duda podczas odprawy kierownictwa MON i sił zbrojnych.

W poniedziałek prezydent Duda wraz szefem MON Mariuszem Błaszczakiem wziął udział w odprawie kierownictwa MON oraz sił zbrojnych w Warszawie. W swoim wystąpieniu podkreślił rolę, jaką odgrywają Wojska Obrony Terytorialnej.

"Wielu powątpiewało, że tego rodzaju wojsko w ogóle ma sens w zestawieniu z armią zawodową. Widzieliście na przestrzeni ostatnich lat, jak wiele razy przydała nam się obrona terytorialna. Pomagał ludności w wypadku różnych klęsk, z którymi mieliśmy do czynienia od jej powstania" - mówił Duda do oficerów. Dodał, że żołnierze WOT wspierają armię zawodową w działaniach na granicy, wykonując m.in. zadania wartownicze czy patrolowe.

Jak dodał, obecnie na Ukrainie "widać mężczyzn z siwymi brodami, którzy stoją na straży wielu miejsc". "Widziałem na własne oczy: patrolują, pilnują, walczą i oddają życie. Dzięki temu, że oni wypełniają swoje zadania, dzisiaj ci młodzi, którzy są lepiej przygotowani i mają większe doświadczenie bojowe, więcej siły i sprawności, walczą na pierwszej linii, nie martwiąc się o to, kto stanie w obronie ich zaplecza. To jest właśnie dobrze skonstruowana armia, która dzisiaj broni Ukrainy, mimo wielokrotnej przewagi wojsk rosyjskich" - podkreślił prezydent.

"Okazało się, że zwykły, tylko trochę przeszkolony piechur z wyrzutnią na plecach jest śmiertelnie groźny dla rosyjskich pojazdów opancerzonych, w tym czołgów. To bardzo ważny wniosek dla nas" - zaznaczył.

Jak ocenił, tworzenie WOT rozpoczęło się w odpowiednim momencie. "Od samego początku w 2015 roku rozpoczęliśmy program modernizacji i zakupy. Oczywiście, nie mamy jeszcze rakiet Patriot, (wyrzutnie rakiet) HIMARSy też jeszcze nie przyszły - ale przyjdą, i to niedługo. A wiecie państwo, że czeka się na nie lata. My te lata już odczekaliśmy" - podkreślił Duda.

"Władze się zmieniają, ale oficerowie i wojsko to jest coś stałego. Dlatego zwracam się do was prosząc, byście realizowali ten program modernizacyjny, nie oglądając się na czasy, kiedy mam nadzieję przyjdzie uspokojenie. Bo silna, dobrze wyposażona armia jest Polsce potrzebna, i nigdy nie wiemy, kiedy będzie śmiertelnie potrzebna, gdyby Polska miała zostać zaatakowana. Wierzę, że będziecie w stanie to odpowiedzialne podejście realizować" - zaapelował prezydent do obecnych na sali oficerów - kierownictwa sił zbrojnych i MON.