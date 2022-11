Prezydent wręczył nagrody zwycięzcom konkursów w Wiśle

Prezydent Andrzej Duda, który wziął udział w inauguracji konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w Wiśle (woj. śląskie), wręczył nagrody zwycięzcom w konkurencjach kobiet i mężczyzn – poinformowała w sobotę kancelaria prezydenta.

Sobotnie zawody wygrał Dawid Kubacki.

"Podziękowałem panu Dawidowi za piękny początek sezonu. Zwycięstwo w Wiśle, a więc u nas, jest dodatkową przyjemnością" - powiedział po ceremonii wręczenia nagród prezydent, cytowany w komunikacie KPRP.

Zauważył, jest to nie tylko pierwszy triumf podczas rozpoczynającego się właśnie Pucharu, ale to także pierwsze zwycięstwo dla nowego trenera reprezentacji Polski Thomasa Thurnbichlera i dla Adama Małysza - teraz w roli Prezesa Polskiego Związku Narciarskiego. "Mam nadzieję, że także i nasze zawodniczki doszusują do światowej czołówki w skokach narciarskich i że będą miały takie same sukcesy jak panowie" - dodał.

Na skoczni im. Adama Małysza w południe odbyły się zawody kobiet, a następnie konkurs mężczyzn. Prezydent wręczył nagrody zwycięzcom obu kategorii.

Kubacki w piątek wygrał kwalifikacje i obie serie treningowe. W sobotę zdobył łącznie 272,2 punktu po skokach na odległość 130,5 i 132,5 metrów. Drugi był Norweg Halvor Egner Granerud, trzeci Austriak Stefan Kraft.