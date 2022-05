Prezydent wręczył nominacje profesorskie

Chciałbym, żeby ktoś przyniósł do Pałacu Prezydenckiego Nobla, zdobytego za pracę naukową prowadzoną w Polsce - powiedział w środę w czasie uroczystości wręczenia nominacji profesorskich prezydent Andrzej Duda.

W środę w Pałacu Prezydenckim w Warszawie prezydent Andrzej Duda wręczył akty nominacyjne ponad 50 nauczycielom akademickim oraz pracownikom nauki i sztuki.

"Gratuluję z całego serca tego osiągnięcia. Gratuluję państwu profesorom, bo to jest wielki moment w życiu każdego naukowca" - powiedział prezydent Andrzej Duda. Dodał, że jest to podsumowanie, ale absolutnie nie jest to zakończenie. "To jest wyzwanie do następnego etapu pracy badawczej, następnych osiągnięć, do następnych działań naukowych, dydaktycznych i innych" - podkreślił.

Prezydent powiedział też o swoich marzeniach względem profesorów. "Chciałbym, żeby ktoś przyniósł do Pałacu Prezydenckiego Nobla, zdobytego za pracę naukową prowadzoną w Polsce, w naszej uczelni, w naszym ośrodku badawczym. Ogromnie mi na tym zależy" - zaznaczył.

"Nie mam żadnych wątpliwości, że na pewno pod względem intelektualnym nas na to stać" - zaakcentował. Dodał, że "nasi ludzie uprawiają naukę na całym świecie."

Wyraził nadzieję, że badania naukowe będą finansowane w coraz lepszym stopniu. Zaapelował o odwagę w przełamywaniu blokad, które się pojawiają, kiedy dąży się do wielkiego odkrycia.

Zaapelował też o to, żeby profesorowie wymagali od swoich podopiecznych i zachęcali ich do przełamywania schematów. "Pomagajcie im w tym, żeby umieli to przełamać, żeby czuli tą wolność, prawdziwą wolność nauki, że wolno właśnie myśleć w sposób swobodny. Zawsze się śmieje, że gdyby Kopernik czuł się spętany, może do dzisiaj byśmy myśleli, że Ziemia jest od dołu podparta piekłem, a od góry przykryta niebem i płaska" - powiedział Duda.

Lista naukowców, którzy otrzymali tytuły profesorskie znajduje się na stronie: https://www.prezydent.pl/aktualnosci/nominacje/uroczystosc-wreczenia-nominacji-profesorskich,53840.