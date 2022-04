Prezydent Wrocławia apeluje do władz Węgier o potępienie rosyjskiej agresji

O zdecydowanie potępienie rosyjskiej agresji na Ukrainę zaapelował w środę do władz Węgier prezydent Wrocławia Jacek Sutryk. Dość uników i bezczynności; Węgrzy muszą wybrać – podkreślił, żądając "aktywnego przyłączenia się do sankcji przeciwko Rosji".

"Dość uników i bezczynności. Żądam aktywnego przyłączenia się do sankcji przeciwko Rosji, do potępienia tej agresji także czynem" - napisał Sutryk w apelu do władz i narodu węgierskiego.

Jak dodał, apel składa węgierskiemu konsulowi "w imieniu tych, dla których Wrocław stał się domem, w imieniu sióstr Ukrainek i braci Ukraińców, i w imieniu wrocławian".

"Każdy Europejczyk słyszał, co Rosjanie zrobili w Buczy. Co naród, który tyle wycierpiał podczas II wojny światowej, zrobił swoim braciom i sąsiadom. Dowiedzieliśmy się o gwałtach, o zabijaniu cywilów, o ludobójstwie. Świat zapłakał" - napisał Sutryk. "Węgrzy muszą wybrać. Muszą twardo stanąć po stronie wolnych narodów Europy" - podkreślił.

Samorządowiec przypomniał, że 24 lutego Rosja "zdradziecko napadła na swojego sąsiada, Ukrainę, i rozpoczęła zmasowany atak na obiekty cywilne, siejąc strach i terror".

Wyraził nadzieję, że "koniec koszmaru na Ukrainie jest możliwy i jest blisko". "Ale on nie będzie możliwy, jeśli my, wolne narody Europy, będziemy milczeć, jeśli Węgry będą milczeć" - dodał.

Prezydent Wrocławia zastrzegł, że naród węgierski ma w swojej historii wiele chlubnych kart. "Bądźmy dziś z Ukrainą, bądźmy dziś z Ukraińcami, bądźmy jedną wielką europejską rodziną!" - podkreślił.