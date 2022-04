Prezydent Wrocławia apeluje do wojewody dolnośląskiego o uchylenie decyzji ws. uruchomienia syren alarmowych

Uruchomienie w niedzielę syren alarmowych dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej w obecnej sytuacji jest co najmniej nieroztropne - podkreślił prezydent Wrocławia Jacek Sutryk, który zaapelował do wojewody dolnośląskiego o uchylenie tej decyzji.

Decyzję o uruchomieniu na terenie całego kraju syren w 12. rocznicę katastrofy smoleńskiej podjęło Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji. "10 kwietnia br. o godz. 8:41, zgodnie z przepisami zostanie uruchomiony ciągły dźwięk syren. Mieszkańcy nie powinni podejmować żadnych czynności. Informacja o uruchomieniu syren została przekazana mieszkańcom z 24-godzinnym wyprzedzeniem, również za pośrednictwem Regionalnego Systemu Ostrzegania (RSO)" - poinformował resort.

Według MSWiA, zadanie polegające na ostrzeganiu i alarmowaniu ludności jest wykonywane przez każdego szefa obrony cywilnej na administrowanym przez niego terenie. Na szczeblu wojewódzkim jest nim wojewoda, w powiecie starosta, w mieście prezydent lub burmistrz, natomiast w gminie wójt.

Pismo w sprawie przeprowadzenia treningu systemu wczesnego ostrzegania na terenie województwa otrzymali od wicewojewody dolnośląskiego Jarosława Kresy wszyscy samorządowcy na Dolnym Śląsku.

Prezydent Wrocławia Jacek Sutryk w sobotę napisał w mediach społecznościowych, że od samego początku wojny w Ukrainie jej obywatele znajdują schronienie we Wrocławiu. "Tu na nowo próbują zorganizować sobie życie, tu próbują zapomnieć o wojennym dramacie, strachu, łzach. W sytuacji ich traumy najważniejsze jest zapewnienie im należytego komfortu psychicznego" - podkreślił.

Zdaniem Sutryka, uruchomienie w niedzielę syren alarmowych dla uczczenia pamięci ofiar katastrofy smoleńskiej jest w obecnej sytuacji co najmniej nieroztropne.

"W związku z tym informuję, że zwróciłem się do wojewody dolnośląskiego Jarosława Obremskiego o wycofanie się z tej decyzji. Przypomnę, że cisza i zaduma są czasem najlepszym możliwym wyrazem szacunku i pamięci o tych, których z nami już nie ma. I do tego też zachęcam tych, którzy chcą w sposób godny wspominać ofiary katastrofy" - napisał prezydent miasta. Jak podkreślił sprzeciwia się temu, żeby w niedzielę we Wrocławiu i innych polskich miastach zawyły syreny.

Decyzje o tym, by w niedzielę nie włączać syren alarmowych podjęli także włodarze innych dolnośląskich miast, w tym m.in. prezydenci Jeleniej Góry i Świdnicy.

Prezydent Jeleniej Góry Jerzy Łużniak poinformował na Facebooku, że w mieście przebywa bardzo dużo uchodźców z Ukrainy, którzy uciekli przed wojną, bombami, rakietami, rosyjską agresją. "Przed tym jak zmuszeni byli opuścić swój kraj niemal codziennie towarzyszył im sygnał alarmu lotniczego" - wskazał.

Dlatego też w jego ocenie włączenie 10 kwietnia syren w mieście byłoby złym rozwiązaniem. "Ofiary katastrofy smoleńskiej uczcimy bez syren alarmowych. Spotkajmy się jutro punktualnie o godzinie 8:41 przy tablicy upamiętniającej osoby, które zginęły w tej katastrofie przy Kościele Garnizonowym- by oddać im hołd i pamięć" - napisał Łużniak.

"Żadnych syren! Żadnych alarmów! Nasi ukraińscy goście mają dość odgłosów wojny. Nie dodamy im kolejnej traumy. A pamięć można uczcić w ciszy... Świdnica zatem milczy. I pamięta" - napisała z kolei w mediach społecznościowych prezydent Beata Moskal-Słaniewska.