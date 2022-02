Prezydent Wrocławia: Mamy przygotowanych kilkanaście tysięcy miejsc dla obywateli Ukrainy

Mamy zabezpieczonych do kilku tysięcy miejsc dla obywateli Ukrainy - powiedział w niedzielę w Radiu Wrocław prezydent miasta Jacek Sutryk.

"Myślę, że już dzisiaj możemy mówić, że we Wrocławiu jest od kilkuset do kilku tysięcy obywateli Ukrainy. Wielu z tych, którzy przyjechali, przyjechało do swoich rodzin. Pamiętajmy, że we Wrocławiu mieszka duża wspólnota ukraińska, 100-tysięczna, zatem należy się spodziewać, że to w pierwszej kolejności tutaj mieszkający Ukraińcy będą ściągać swoje rodziny" - powiedział Sutryk.

Pytany o liczbę uchodźców Sutryk wyjaśnił też, że w "statystyce publicznej" znajdują się osoby, które przeszły przez oficjalne recepcje. "Gdyby patrzeć na tę statystykę, to można byłoby powiedzieć, że obywateli Ukrainy, którzy przyjechali jest 200" - mówił. "Oczywiście wiemy, że mnóstwo Ukraińców dostało się do Wrocławia poza tym oficjalnym systemem" - wyjaśnił.

Prezydent zaznaczył też, że sytuacja we Wrocławiu, podobnie jak w wielu innych miastach, jest niezwykle dynamiczna.

Poinformował, że dla obywateli Ukrainy, którzy nie będą mieli gdzie się podziać, miasto zabezpieczyło od kilkuset do kilku tysięcy miejsc w bardzo różnym standardzie. "Będziemy je uruchamiać w zależności od potrzeb. Pierwsze miejsca na ulicy Wittiga, w akademikach, zostały uruchomione. Pierwsi Ukraińcy tam trafili. Ale także zgłasza się mnóstwo osób indywidualnych, mnóstwo firm, hoteli i za to chciałbym bardzo serdecznie podziękować, bo społeczeństwo obywatelskie po raz kolejny zdało i zdaje egzamin z empatii, z pomagania, takiej troski o drugiego człowieka" - podkreślił.

Jak dodał, dzięki pomocy wrocławian udało się stworzyć bazę mieszkań i hoteli, które są gotowe przyjąć obywateli Ukrainy. "Dzisiaj tych miejsc mamy kilkanaście tysięcy" - przekazał.

Prezydent Wrocławia przypomniał, że na terenie miasta działa już wiele punktów, w których zbierane są rzeczy, które mogą pomóc wystartować przyjeżdzającym do Wrocławia Ukraińcom. W poniedziałek ruszy też zbiórka prowadzona przez wszystkie wrocławskie szkoły. "Dzisiaj działamy na dwóch płaszczyznach. Z jednej strony myślimy o tym, żeby zebrać i wysłać tę pomoc na Ukrainę. Z drugiej (...) chcemy, żeby część tej pomocy została we Wrocławiu i służyła zaspokajaniu potrzeb obywateli Ukrainy, którzy tutaj przyjadą" - mówił.