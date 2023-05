Prezydent Wrocławia otrzymał absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku

Rada Miejska Wrocławia udzieliła w czwartek prezydentowi Wrocławia Jackowi Sutrykowi absolutorium za wykonanie budżetu w 2022 roku. Wcześniej - po przedstawieniu Raportu o stanie miasta – Sutryk otrzymał także od radnych wotum zaufania.

Czwartkowa sesja Rady Miejskiej Wrocławia rozpoczęła się od przedstawienia przez prezydenta Sutryka Raportu o stanie miasta za 2022 rok.

Sutryk wspominał m.in. o wyzwaniach ubiegłego roku związanych z wybuchem wojny na Ukrainie, kryzysem energetycznym czy wysoką inflacją, która - jak wskazywał - w sposób istotny uderzyła w samorząd. Przypomniał także o katastrofie ekologicznej na Odrze, która dotknięta skażeniem w ubiegłe wakacje wciąż jeszcze odbudowuje swój potencjał.

Jak podkreślał, pomimo tych trudnych uwarunkowań Wrocław konsekwentnie rozwija się, lokując w tej chwili już na trzecim miejscu wśród największych polskich miast. "To jest po części praca oczywiście każdego z tu obecnych, ale nade wszystko po prostu codzienne zaangażowanie mieszkańców naszego miasta, lokalnych przedsiębiorców, organizacji pozarządowych, inwestorów, wszystkich użytkowników miasta, którzy bardzo dużo wnoszą w jego rozwój. Dzięki nim wszystkim jesteśmy tu gdzie jesteśmy z Wrocławiem, który utrzymuje się na tej fali wzrostowej" - powiedział.

W trwającym ponad cztery godziny wystąpieniu Sutryk mówił także m.in. o demografii, działaniach pomocowych na rzecz obywateli Ukrainy, czy inwestycjach zrealizowanych w ubiegłym roku.

W 2022 r. wpływy do budżetu miasta wyniosły 6,14 mld zł, a wydatki 6,55 mld zł. Wpływy do budżetu były niższe niż w 2021 r. To - jak mówił Sutryk - efekt przede wszystkim zmian podatkowych wprowadzonych przez rząd.

Najwięcej pieniędzy miasto przeznaczyło na edukację. W 2022 roku stanowiła ona niemal 31 procent budżetu. Transport i łączność to z kolei 20 proc. budżetu, a pomoc społeczna, polityka społeczna i rodzinna to kolejne niemal 16 proc. budżetu.

W ubiegłym roku miasto przeznaczyło 994 mln zł na inwestycje - o ponad 80 mln więcej niż w 2021 roku. Ponad połowę z tych środków przeznaczono na transport i infrastrukturę.

W głosowaniu nad wotum zaufania dla prezydenta Wrocławia wzięło udział 37 radnych. 20 radnych było za, a 17 przeciw. Nikt się nie wstrzymał. Identycznie rozłożyły się głosy w głosowaniu nad udzieleniem absolutorium za wykonanie budżetu.

Przeciwko udzieleniu absolutorium głosowali radni PiS. Przewodniczący klubu Michał Kurczewski zwracał uwagę, że w toku ubiegłego roku pojawiło się wiele kontrowersji związanych z wydatkami miasta. Jako przykład podał m.in. koszty związane z koncertem Dawida Podsiadło, prowadzeniem kina Nowe Horyzonty, czy brak wpływów z Jarmarku Bożonarodzeniowego. "Dokapitalizowujemy spółki na różne cele, później okazuje się, że mamy tam rady programowe, na temat których informacji nie da się wyciągnąć albo jest to bardzo trudne. Miasto robi wszystko, aby te informacje pozostały gdzieś w zaciszu tych spółek" - stwierdził.

"Niepokoi nas też zadłużenie sumaryczne, nie tylko zadłużenie Wrocławia, czyli 3 mld 750, ale także razem ze spółkami. W związku z tym zadłużeniem i w związku z podniesieniem stóp procentowych obsługa długu wzrosła kilkukrotnie. To nas oczywiście martwi i wolelibyśmy, żeby jednak zadłużenie było mniejsze, gdyż w razie takiej alarmowej sytuacji znacznie mniej byśmy wydali na obsługę długu" - mówił radny.

Negatywnie wykonanie budżetu ocenili także radni klubu Nowa PL. Przewodniczący Piotr Uhle wskazywał, że radni klubu wielokrotnie zwracali uwagę na sprawy, które nie podobają im się w zmianach budżetowych. "Te zmiany budżetowe były realizowane wbrew naszej opinii. Żaden z naszych wniosków budżetowych na rok 2022 nie został uwzględniony. To jest państwa budżet, państwo zrealizowaliście go sami to weźcie za niego odpowiedzialność" - powiedział.