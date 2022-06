Prezydent: współczesna armia musi być nie tylko nowoczesna, ale i o wiele bardziej liczna niż obecnie

Współczesna armia musi być nie tylko nowoczesna, ale i o wiele bardziej liczna niż obecnie; musimy być gotowi do obrony Rzeczypospolitej od samej granicy, tak, by toczyła się walka o każdą piędź ziemi - powiedział w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent, zabierając głos podczas odprawy kadry dowódczej Wojska Polskiego, przypomniał swoją wizytę na Ukrainie. "Byliśmy tam na miejscu, widzieliśmy na własne oczy te zniszczenia, które są w Irpieniu, w Borodziance. Proszę mi wierzyć - to jest po prostu wojna totalna. Rosjanie na Ukrainie prowadza wojnę totalną nie tylko przeciwko ukraińskiemu wojsku, nie tylko przeciwko tym, którzy walczą i bronią swojej ojczyzny z karabinem w ręku" - podkreślił.

Jak mówił, Rosjanie zrzucają bomby na bloki mieszkalne, na osiedla. "Nie da się (...) pomylić dziesięciopiętrowe budynki z infrastrukturą wojskową. (...) Jeżeli zostały brutalnie zbombardowane, zostały zbombardowane z premedytacją po to, by zabić ludzi, zastraszyć złamać morale. To jest właśnie wojna totalna. Taką wojnę prowadzą Rosjanie" - powiedział Duda.

Według prezydenta, "jasną sprawą jest, że musimy bronić Rzeczypospolitej i być gotowi od samej naszej granicy, tak, by toczyła się walka o każdą piędź ziemi, tak, by wróg wiedział, że każdy zdobyty metr kwadratowy będzie musiał okupić krwią". "To jest dziś podstawowe nasze zadanie, by tak właśnie konstruować zasady i strategie obrony Rzeczypospolitej i tak właśnie wyposażać naszą armię, także indywidualnych żołnierzy, by byli w stanie realizować to zadanie" - dodał.

Także dlatego - wskazał - "współczesna armia musi być nie tylko nowoczesna, ale i o wiele bardziej liczna niż obecnie". Prezydent podkreślił, że podjęte zostały działania mające na celu wzmocnienie sił zbrojnych. "Z satysfakcję podpisałem ustawę o obronie ojczyzny, zwiększającą nakłady obronne oraz dającą możliwości do zwiększenia liczebności wojska i budowy rezerw. Oczekuję, że założenia ustawy będą systematycznie wdrażane" - powiedział.

Podkreślił również, że wspiera wysiłki ministra obrony narodowej "związane z pozyskaniem nowoczesnych systemów walki, które uwzględniają potrzeby wysokiego tempa dostaw, ale też udział w modernizacji narodowego przemysłu zbrojeniowego".