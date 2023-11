Prezydent: współdziałanie służb sprawia, że Polska jest bezpieczna

Współdziałanie służb Wojska Polskiego, SKW, Służby Ochrony Państwa, Służby Więziennej i Straży Granicznej owocuje bezpieczeństwem Rzeczypospolitej; sprawia, że możemy w naszym kraju spokojnie się rozwijać i spokojnie pracować - mówił w czwartek prezydent Andrzej Duda po wręczeniu nominacji generalskich.

Prezydent Andrzej Duda wręczył w czwartek nominacje generalskie dwunastu oficerom Wojska Polskiego, oficerowi Służby Kontrwywiadu Wojskowego, oficerowi Służby Ochrony Państwa, oficerowi Straży Granicznej oraz dwóm oficerom Służby Więziennej.

Prezydent podkreślił, że wśród awansowanych są m.in. rektorzy i komendanci szkół, którzy odpowiadają za edukację i kształcenie młodzieży w zakresie bezpieczeństwa państwa. "Właśnie w zakresie tego, jak to bezpieczeństwo budować, jak te bezpieczeństwo tworzyć, wskazując nowoczesne wzorce, ucząc także postaw, co jak znakomicie panowie wiecie, ma w trudnych czasach absolutnie kluczowe znaczenie" - ocenił Duda.

Jak podkreślił, w ciągu ostatnich kilkunastu miesięcy Służba Ochrony Państwa "została poddana próbie". "Od kiedy trwa wojna na Ukrainie, od kiedy tak wielkie, dodatkowe obciążenie spoczęło na tych, którzy na co dzień zapewniają ochronę najważniejszych osób w państwie, ale - co w tym wypadku także jest istotne - także przybywających do nas gości" - zastrzegł.

Przypomniał "niezliczoną liczbę asyst" SOP, zrealizowanych od 24 lutego 2022 roku wobec tych, którzy podróżowali do Ukrainy. "Dziękuję także za zapewnienie nam bezpieczeństwa, zarówno wtedy, kiedy byliśmy na Ukrainie, w różnych miejscach, nieraz bardzo niebezpiecznych, a także i codziennie, jako elementu bezpieczeństwa Rzeczypospolitej, pieczy nad tymi, którzy podejmują najważniejsze dla RP decyzje - krótko mówiąc, władz państwowych" - mówił prezydent.

Podziękował także generałowi odpowiadającemu za edukację w Wyższej Szkole Straży Granicznej. "Kształcenie naszych funkcjonariuszy SG dzisiaj, tak niezwykle odpowiedzialnych za zabezpieczenie nie tylko naszej granicy, ale również granicy Unii Europejskiej, Strefy Schengen, z tak wielkim oddaniem i profesjonalizmem, który sprawdzony jest od wielu, wielu lat, albowiem nie kto inny, ale nasi strażnicy pełnią służbę u nas, ale także wspierają zawsze tam, gdzie jest to potrzebne, chociażby na wezwanie Frontex-u, kiedy jadą i służą poza granicami Rzeczypospolitej" - podkreślił.

Zdaniem Dudy, edukacja młodzieży jest niezwykle ważna. "Cieszę się, że dziełem pana generała jest wzrost jakości i znaczenia szkolnictwa przygotowującego do służby funkcjonariuszy SG, do osiągania szlifów oficerskich, tego wszystkiego, co tak niezwykle istotne dla rozwoju służby, co bazuje na jej chlubnej i wspaniałej tradycji" - zaznaczył.

Prezydent podziękował generałom Służby Więziennej, którzy "prowadzą spokojnie i konsekwentnie polskie więziennictwo do tego, aby zapewniać warunki właściwe dla nowoczesnego państwa ze względów bezpieczeństwa i standardów przestrzegania praw człowieka". "To niezwykle istotne dla budowania z jednej strony nowoczesnego państwa, ale z drugiej strony państwa bezpiecznego, państwa odpowiedzialnego" - ocenił Duda.

Podkreślił, że współdziałanie tych służb "owocuje bezpieczeństwem Rzeczypospolitej". "To, że Polska cały czas jest bezpieczna, to że możemy w naszym kraju spokojnie się rozwijać i spokojnie pracować" - zastrzegł.

Według prezydenta fakt, że najmniej wiemy o pracy Służby Kontrwywiadu Wojskowego, "świadczy o jej jakości". "Polska jest bezpieczna, właśnie m.in. dla tego, że SKW jest, realizuje swoje zadania. To są zadania realizowane w ciszy. Dziękuję za to wszystko" - zaznaczył.