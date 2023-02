Prezydent: wspólnym wysiłkiem szkolimy ukraińskich żołnierzy

Realizujemy działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, niesienie pomocy humanitarnej, ale też poprzez szkolenie ukraińskich żołnierzy w tym, by mogli lepiej bronić swojej ojczyzny przy użyciu sprzętu zachodniego - mówił w poniedziałek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent oraz wicepremier, szef MON Mariusz Błaszczak w poniedziałek spotkali się z polskimi instruktorami oraz ukraińskimi żołnierzami szkolącymi się na czołgach Leopard 2, w 10. Brygadzie Kawalerii Pancernej w Świętoszowie.

Prezydent zaznaczył, że ćwiczenia będą trwały ponad miesiąc, a ich uczestnicy przejdą cały cykl szkoleniowy. Podkreślił, że wraz z polskimi żołnierzami współpracują żołnierze-instruktorzy z Kanady i Norwegii. Podkreślił, że wspólnym wysiłkiem "tej swoistej koalicji pancernej na rzecz Ukrainy" jest realizowane nie tylko gromadzenie sprzętu, ale też szkolenie ukraińskich żołnierzy tak, by byli oni "przygotowani i mogli ruszyć, by przeciwstawić się rosyjskiej nawale".

"Z satysfakcją patrzymy z panem premierem na to, jak znakomicie nasi instruktorzy, współdziałając z kolegami i koleżankami z Kanady i Norwegii, tutaj radzą sobie z prowadzeniem zajęć i jak szybko żołnierze ukraińscy, doświadczeni czołgiści, którzy przyjechali tutaj prosto z frontu (...) pochłaniają wiedzę, +łapią+, jak to się mówi, o co chodzi, w jaki sposób trzeba obsługiwać te daleko nowocześniejsze urządzenia, jakimi są czołgi Leopard. I tutaj jest absolutne przekonanie, że ten cykl szkoleniowy, który przewidziano dla nich, jest wystarczający, żeby dobrze ich przygotować do służby na tych czołgach" - powiedział prezydent.

"Także realizujemy te działania sojusznicze nie tylko poprzez przekazywanie Ukraińcom uzbrojenia, nie tylko przez niesienie na Ukrainę pomocy humanitarnej, nie tylko poprzez to, że my Polacy, moi rodacy, przyjmujemy ich w domach swoich, że dajemy im pracę, ale że przyjeżdżają tutaj ukraińscy żołnierze, po to by się doskonalić w tym, by lepiej bronić swojej ojczyzny właśnie przy użyciu sprzętu zachodniego w standardach natowskich" - zaznaczył Andrzej Duda.

Dodał, że żołnierze uczą się także używania polskiego sprzętu, w tym wyrzutni przeciwlotniczych Piorun i armatohaubic Krab.

autorzy: Wiktoria Nicałek, Piotr Doczekalski

wni/ pdo/ ann/