Prezydent: współpraca polsko-litewska ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa

Bez wątpienia współpraca polsko-litewska ma kluczowe znaczenie dla bezpieczeństwa naszego regionu - powiedział w czwartek w Krynicy-Zdroju prezydent Andrzej Duda. Dodał, że z jednej strony jest to współpraca wojskowa, z drugiej - polityczna.

Prezydent na wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Litwy Gitanasem Nausedą podkreślał wagę współpracy polsko-litewskiej dla bezpieczeństwa. Przypomniał, że oba kraje mają granice z Rosją i Białorusią oraz ważny strategicznie Przesmyk Suwalski.

"Dlatego nasza współpraca i współpraca z partnerami z Sojuszu Północnoatlantyckiego - ze Stanami Zjednoczonymi, Republiką Federalną Niemiec jako państwem odpowiedzialnym za obecność sił Sojuszu Północnoatlantyckiego na Litwie - ma tak istotne dzisiaj znaczenie" - podkreślił Andrzej Duda. Jak zauważył, jest to z jednej strony współpraca wojskowa, ale też polityczna.

Prezydent przekazał, że w najbliższym czasie razem z prezydentem Litwy uda się do Nowego Jorku na Zgromadzenie Ogólne ONZ. "Na pewno będziemy rozmawiali o zbliżającym się kolejnym szczycie NATO w Waszyngtonie, do którego już dziś się przygotowujemy" - zaznaczył. Dodał, że rozmowy będą dotyczyły również Ukrainy i jej akcesji do NATO.

Andrzej Duda zauważył również, że spotkanie z prezydentem Litwy w Krynicy-Zdroju jest okazją do tego, by rozmawiać także o realizowanych inwestycjach, które mają łączyć oba kraje. Wymienił w tym kontekście: budowę Via Carpatii, linię kolejową Rail Baltica, otwarty przed rokiem interkonektor gazowy i synchronizację energetyczną w zakresie energii elektrycznej.