Prezydent: wśród trudnych elementów wynikających z wojny na Ukrainie, są też jasne, jak otwarcie Baltic Pipe

Wśród trudnych elementów, o których wszyscy wiemy - wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, wynikającego z tego kryzysu energetycznego, ograniczeń w dostawach gazu na Zachód Europy - są też jasne promyki, takie jak otwarcie gazociągu Baltic Pipe - podkreślił w środę prezydent Andrzej Duda.

Rozpoczęła się rejestracja na naszą najnowszą konferencję. PRECOP 27 pod patronatem WNP.PL odbędzie się 18-19 października i poprzedzi Szczyt Klimatyczny COP27 w Egipcie. Zapraszamy!

W środę po południu rozpoczęło się posiedzenie Rady ds. Środowiska, Energii i Zasobów Naturalnych Narodowej Rady Rozwoju z udziałem Prezydenta Andrzeja Dudy.

Prezydent podkreślił, że posiedzenie to poświęcone jest dostępności węgla i innych paliw oraz dostępności gazu i jego ceny. "Będziemy rozmawiali o ich wpływie na kwestie związane z gospodarką w szerokim tego słowa znaczeniu i jej funkcjonowanie" - powiedział Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że wśród trudnych elementów, o których wszyscy wiemy - wojny wywołanej przez Rosję na Ukrainie, wynikającego z tego kryzysu energetycznego, ograniczeń w dostawach gazu na Zachód Europy - są też i jasne promyki, takie jak wtorkowa uroczystość otwarcia gazociągu Baltic Pipe.

"Z wielką radością przyjęliśmy zakończenie budowy i de facto otwarcie gazociągu z szelfu norweskiego do Polski, którego ostatnią częścią jest tzw. gazociag Baltic Pipe, który budowaliśmy przez lata, który był takim wielkim zamierzeniem kolejnych rządów, ale wreszcie udało się go zrealizować i wczoraj go inaugurowaliśmy" - podkreślił Andrzej Duda.

"Dzisiaj z dumą możemy mówić, że mądry Polak - tym razem przed szkodą - bo zanim się poważny problem zrobił, to my właściwie już prawie byliśmy gotowi, już mieliśmy funkcjonujący gazoport umożliwiający nam częściową dywersyfikację dostaw, teraz uruchamiamy budowany przez ostatnich kilka lat gazociąg z szelfu norweskiego. Więc to są wiadomości bardzo dobre" - powiedział prezydent.

Duda zwracał też uwagę, na końcowe etapy decyzji rządu dotyczące przyszłości polskiego systemu energetyki i dostaw energii elektrycznej. "To także potencjalne możliwości czerpania energii elektrycznej z Ukrainy, które się rysują bardzo wyraźnie" - podkreślił prezydent.

Jak mówił, "tych elementów jest wiele, ale na dziś, na teraz, na zaraz przede wszystkim problem tego, czy będziemy mieli, i w jakim momencie będziemy mieli, jak będzie biegł ten proces grzewczy, tak żeby wystarczyło węgla i innych paliw koniecznych do ogrzewania mieszkań". "To jest jeden z najważniejszych tematów" - zaznaczył Andrzej Duda.