Prezydent: wybory są testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym, dojrzałym społeczeństwem

Każde wybory są swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratycznym społeczeństwem, dojrzałym społeczeństwem. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim, którzy poszli oddać swój głos - powiedział prezydent Andrzej Duda w poniedziałek w Rzymie.

Prezydent Andrzej Duda podziękował Polakom za udział w wyborach.

- Mieliśmy wczoraj święto demokracji, co mnie ogromnie cieszy. Dziękuję wszystkim rodakom, którzy poszli oddać głos. To był bardzo ważny moment. Wczoraj pokazaliśmy, że odpowiedzialnie bierzemy sprawy w swoje ręce. Prawie 73 procent frekwencji to rewelacyjny wynik - powiedział.

Prezydent podkreślił w oświadczeniu dla mediów, że frekwencja była najwyższa w długim okresie wolnej Polski, niepodległej i suwerennej.

- Apelowałem o tę frekwencję i (...) bardzo za nią dziękuję. Bardzo dziękuję wszystkim moim rodakom, wszystkim państwu, którzy poszliście oddać swój głos - podkreślił.

Dodał, że każde wybory są "swoistym testem tego, na ile jesteśmy demokratyczny społeczeństwem, społeczeństwem dojrzałym, na ile jesteśmy społeczeństwem okrzepłym".

- Czekamy na wyniki. Spodziewamy się, że będzie ponad 20 milionów oddanych głosów. Mam nadzieję, że jutro około południa PKW poda oficjalne wyniki - dodał.