Prezydent: wyrażam satysfakcję, że sprawa akcesji Szwecji do NATO idzie w dobrym kierunku

Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, wzmacnia Sojusz. Wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku - powiedział we wtorek prezydent Andrzej Duda.

Prezydent wypowiedział się dla dziennikarzy w Wilnie, gdzie przybył na rozpoczynający się we wtorek dwudniowy szczyt NATO.

Zapytany o "zielone światło" dla członkostwa Szwecji w NATO ze strony Turcji, prezydent Duda ocenił, iż "jest to bardzo dobra wiadomość, czekaliśmy na nią do ostatniej chwili". "Mieliśmy nadzieję, że ta akceptacja jednak będzie, bo to jest rozsądne rozwiązanie" - zaznaczył.

"Obecność zarówno Finlandii, która jest już częścią NATO, jak i Szwecji, która - wierzę w to głęboko - w najbliższym czasie stanie się częścią NATO, z całą pewnością ogromie wzmacnia Sojusz Północnoatlantycki, zwłaszcza w tej naszej części Europy, w Europie Środkowej, tu od północy" - powiedział prezydent Duda.

"Jako prezydent Polski wyrażam satysfakcję i radość z tego powodu, że sprawy idą w dobrym kierunku" - dodał Andrzej Duda.

W poniedziałek sekretarz generalny Sojuszu Jens Stoltenberg przekazał, że prezydent Turcji Recep Tayyip Erdogan wyraził zgodę na przekazanie Wielkiemu Zgromadzeniu Narodowemu Turcji wniosku o akcesję Szwecji do NATO.

Szwecja i Finlandia złożyły wnioski akcesyjne do NATO w ubiegłym roku w następstwie inwazji Rosji na Ukrainę. Finlandia dołączyła do Sojuszu w kwietniu bieżącego roku. Wniosek danego kraju musi zostać zaakceptowany przez wszystkich 31 członków NATO.