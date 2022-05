Prezydent: z całego serca dziękuję za służbę dla Polski

Z całego serca dziękuję za służbę dla Polski; pokazaliście państwo, co to znaczy obudować wspólnotę - mówił we wtorek na Placu Zamkowym w Warszawie prezydent Andrzej Duda. Dziękuję za ten czas niezwykle trudny, kiedy jesteśmy świadkami rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę - dodał.

Prezydent w wystąpieniu na Placu Zamkowym podczas uroczystości w święto Konstytucji 3 Maja nawiązał do pomocy, jaką w ostatnim czasie Polacy ofiarowali Ukraińcom. "Dziękuje wszystkim moim rodakom. To jest wielkie, może największe w naszych ostatnich dziejach wydarzenie, sprawione przez cały naród jako wielką wspólnotę. Przez wszystkich razem i każdego z osobna. To tysiące ludzi, którzy się otwarli" - zaznaczył Andrzej Duda.

Dziękował również tym, którzy dla polskiego państwa poświęcają się w sposób szczególny, a których służba w ostatnim czasie jest tak ogromnie ważna, bo buduje nasze bezpieczeństwo.

"Dziękuję dowództwu Wojska Polskiego i wszystkim polskim żołnierzom wszystkich formacji, w tym Wojsk Obrony Terytorialnej i wojsk specjalnych wszystkich formacji, wojsk operacyjnych" - wyliczał. "Wszystkim tym, którzy w ostatnim czasie, nie tylko ostatnich dwóch miesięcy, ale od bardzo dawna ofiarnie służą Rzeczpospolitej, poświęcając swój czas, swoje zdrowie. Dziękuję ich rodzinom. Dziękuję za tą służbę dla Polski z całego serca" - podkreślił prezydent.

Dziękował także policjantom, funkcjonariuszom straży granicznej, funkcjonariuszom wszystkich służb specjalnych, strażakom, harcerzom, wolontariuszom i personelowi medycznemu oraz wszystkim, którzy w ostatnim czasie poświęcają siebie i swój czas służeniu drugiemu człowiekowi.

"Pokazaliście państwo, co to znaczy obudować wspólnotę, dziękuję za ten czas niezwykle trudny, kiedy jesteśmy świadkami rosyjskiej brutalnej agresji na Ukrainę" - powiedział.