Prezydent: z dumą witam fakt, że Ukrainian Freedom Orchestra sformowała się w Warszawie

Z dumą witam fakt, że Ukrainian Freedom Orchestra sformowała się tu, w Warszawie, i że właśnie w stolicy Polski rozpoczyna międzynarodową trasę koncertową - podkreślił prezydent Andrzej Duda we wpisie do książki programowej koncertu, który odbył się w czwartek w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej.

We wpisie do książki programowej koncertu, opublikowanym na stronie internetowej Kancelarii Prezydenta, Andrzej Duda podkreślił, że "w obliczu tego, co dzieje się obecnie za naszą wschodnią granicą, nie sposób milczeć". "Nie mogą i nie chcą też milczeć ludzie kultury, artyści i miłośnicy sztuki - zarówno na Ukrainie, jak i w Polsce oraz w innych krajach Europy i Ameryki. Agresorzy z Federacji Rosyjskiej niszczą ukraińskie miasta i wsie, dopuszczają się rabunków i przerażających zbrodni wojennych. Płoną i obracają się w gruzy ostrzeliwane przez nich domy, fabryki i szpitale, ale też teatry, sale koncertowe, biblioteki, szkoły i uczelnie, świątynie, muzea i bezcenne zabytki. Rosyjska barbarzyńska żądza podboju godzi w same fundamenty cywilizacji europejskiej - która na Ukrainie rozwija się od ponad tysiąca lat" - napisał.

Prezydent zwrócił uwagę, że rozpoczęte w czwartek europejskie i amerykańskie tournée Ukrainian Freedom Orchestra "będzie mocnym głosem sprzeciwu wobec tej wojny, wezwaniem do tego, aby położyć jej kres oraz prośbą o pomoc dla zaatakowanych - wśród których są także pozbawieni środków do życia artyści". "W składzie tego wyjątkowego zespołu znaleźli się zarówno ukraińscy muzycy mieszkający poza granicami ojczystego kraju, jak i ci uciekający przed bombami, pociskami, torturami, wcieleniem do armii najeźdźców lub uprowadzeniem w głąb Rosji. Ich wspólne występy będą wzywać do solidarności z ludźmi, którym odmówiono prawa do życia w wolności i pokoju, do pielęgnowania własnej tożsamości narodowej i odrębnego dziedzictwa kulturalnego" - stwierdził.

Jak zapewnił, "z dumą i satysfakcją" wita fakt, że "Ukrainian Freedom Orchestra sformowała się tu, w Warszawie, i że właśnie w stolicy Polski rozpoczyna swoją międzynarodową trasę koncertową". "Jestem pewien, że nasi potomni, sięgający myślami do tego trudnego czasu, będą zbudowani wieloma pięknymi, głęboko ludzkimi historiami: o sercach otwartych na potrzeby walczących, prześladowanych i uchodźców, o polsko-ukraińskiej przyjaźni, która w tych dniach stała się silniejsza, niż kiedykolwiek przedtem oraz o całym wolnym świecie upominającym się o sprawiedliwość dla broniącej się Ukrainy. Ufam, że jedną z tych opowieści będą dzieje artystycznych i frekwencyjnych sukcesów Ukrainian Freedom Orchestra - a także rozgłosu, jaki pragnie ona nadać niezwykle ważnej i słusznej sprawie" - zaznaczył Duda.

Prezydent życzył kierownictwu Teatru Wielkiego - Opery Narodowej, nowojorskiej Metropolitan Opera, pomysłodawcom, współorganizatorom, wykonawcom, personelowi technicznemu i słuchaczom, aby "te wyjątkowe koncerty stały się dla nich wydarzeniami głęboko poruszającymi i niezapomnianymi". "A nade wszystko budzącymi wiarę w triumf solidarności nad nienawiścią, sprawiedliwości nad bezprawiem i dobra nad złem" - dodał.

Po czwartkowym koncercie w Warszawie zespół wyruszy na tournée po Europie i Stanach Zjednoczonych - wystąpi w 12 miastach, na scenach takich jak: Royal Albert Hall w Londynie, Concertgebouw w Amsterdamie, Elbphilharmonie w Hamburgu oraz Lincoln Center w Nowym Jorku. Tournée zakończy występ w Metropolitan Opera w Nowym Jorku.

W programie znalazły się VII symfonia ukraińskiego kompozytora Wałentyna Sylwestrowa, II koncert fortepianowy Fryderyka Chopina f-moll z udziałem pianistki Anny Fedorovej oraz IV symfonia Johannesa Brahmsa i aria Leonory "Abscheulicher!" z "Fidelia" Ludwiga van Beethovena w wykonaniu Liudmyły Monastyrskiej, czołowej ukraińskiej sopranistki.