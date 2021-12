Prezydent: z Funduszu Medycznego blisko 2 mld zł na program modernizacji i rozwoju szpitali i oddziałów pediatrycznych (aktualizacja)

W najbliższym czasie z Funduszu Medycznego blisko 2 mld zł pójdzie na program modernizacji i rozwoju szpitali i oddziałów pediatrycznych. Procedury konkursowe będą uruchomione z początkiem przyszłego roku - poinformował prezydent Andrzej Duda podczas spotkania z przedstawicielami rządu i ekspertami z różnych dziedzin medycyny.

W Pałacu Prezydenckim w środę odbyło się spotkanie poświęcone sytuacji w ochronie zdrowia. Na konsultacje do Pałacu Prezydenckiego Andrzej Duda zaprosił premiera Mateusza Morawieckiego, ministra zdrowia Adama Niedzielskiego i ekspertów z różnych dziedzin medycyny.

"Spotkaliśmy się, żeby przeprowadzić dyskusję podsumowującą (...) ponad rok funkcjonowania Funduszu Medycznego od czasu uchwalenia ustawy" - powiedział Duda. Jak dodał, "to dobry czas, aby dokonać podsumowania, to dobry czas, żeby dokonać weryfikacji, aby zgłosić ewentualne możliwości zmian czy modyfikacji".

Jak ocenił prezydent, Fundusz Medyczny to ważny element całego systemu ochrony zdrowia w Polsce, w szczególności jeżeli chodzi o dzieci i młodzież. Powiedział, że Fundusz jest "nową instytucją wprowadzoną do polskiego systemu prawnego i systemu ochrony zdrowia, by zwiększyć jego skuteczność działania, ale także w szeregu aspektach jego elastyczność ze szczególnym ukierunkowanie na rozwój leczenia chorób nowotworowych i chorób rzadkich przede wszystkim u dzieci, jak również wzmocnienia w Polsce opieki pediatrycznej, także poprzez środki na modernizację szpitali, oddziałów, na których leczone są dzieci, wprowadzania nowych technologii, różnego rodzaju prac badawczych związanych z kwestiami rozwojowymi".

Wskazał, że Fundusz jest także odpowiedzią na apel społeczeństwa, by znalazła się pula środków finansowych, wydzielonych przez państwo, "mająca na celu wsparcie możliwości leczenia operacyjnego polskich dzieci poza granicami kraju, w szczególności w sytuacjach, kiedy różnego rodzaju procedury medyczne nie są u nas realizowane".

Andrzej Duda poinformował, że w najbliższym czasie z Funduszu Medycznego blisko 2 mld zł będzie przeznaczone na program modernizacji i rozwoju szpitali i oddziałów pediatrycznych. "Procedury konkursowe będą uruchomione z początkiem przyszłego roku" - powiedział. Dodał, że program będzie realizowany w latach 2022/2023. Zwrócił uwagę, że na ten cel dotychczas przeznaczano 3 mld zł na 6 lat.

Jak mówił w trakcie spotkania szef rządu, Fundusz Medyczny to "specjalnie skonstruowany wehikuł medyczno-finansowy, który ma zasilać cały system zdrowia w finansowanie". Mateusz Morawiecki podziękował prezydentowi za "przychylne spojrzenie" na Polski Ład. Przypomniał, że w programie znajdują się nowe środki przeznaczone na służbę zdrowia. Jak dodał, wspomogą one takie dziedziny medycyny jak onkologia czy choroby rzadkie.

Premier wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu będzie mogło dojść do przełomu w kilku obszarach, które do tej pory wymagały specjalistycznego leczenia. Zapewnił, że rząd podejmuje wszelkie działania, aby został on jak najszybciej użyty do konkretnych zadań.

"Ten fundusz, jako cześć większej całości będzie służył z jednej strony do poprawy pediatrii, ale także poprosiłem ministra zdrowia, aby w najbliższych 18 miesiącach poświęcił szczególnie dużo uwagi w poprawę jakości procedur, a także infrastruktury medycznej w ramach Szpitalnych Oddziałów Ratunkowych" - wskazał Morawiecki.

Zwrócił uwagę, że SOR-y są pierwszym miejscem kontaktu pacjenta ze szpitalem. "I nie ma co chować głowy w piasek, infrastruktura medyczna, która jest na SOR-ach pozostawia bardzo dużo do życzenia, jest tych SOR-ów bardzo dużo, i wiele z nich wymaga zasadniczej poprawy. To też będzie jedno z zadań, które będzie przedmiotem troski pana ministra zdrowia i całego rządu" - podkreślił premier.

Morawiecki przedstawił cztery filary Funduszu Medycznego: subfundusz modernizacji podmiotów leczniczych, subfundusz rozwoju profilaktyki, subfundusz infrastruktury strategicznej oraz subfundusz terapeutyczno-innowacyjny.

"Chcemy, żeby nasza służba zdrowia nie tylko korzystała z dobrodziejstw medycyny z całego świata, ale żebyśmy to my byli nie tylko biorcą, ale także dawcą najnowocześniejszych rozwiązań medycznych" - podkreślił premier. "Aby można było coraz bardziej polegać na służbie zdrowia, a to jest przecież cel nas wszystkich, to rozwijamy przede wszystkim finansowanie. Wzmacniamy finasowanie poprzez Polski Ład" - dodał.

Wyraził przekonanie, że dzięki Funduszowi Medycznemu i zwiększonym wydatkom na służbę zdrowia polscy lekarze i pielęgniarki zyskają nowe możliwości leczenia, a szpitale i cała infrastruktura służby zdrowia zostaną wydatnie zmodernizowane

Minister zdrowia Adam Niedzielski zauważył podczas spotkania, że niezależnie od sytuacji związanej z epidemią COVID-19, równolegle trzeba przygotować rozwiązania, "które muszą reformować i zmieniać rzeczywistość funkcjonowania systemu opieki medycznej w Polsce". Podkreślił, że uważnie analizowane są opinie ekspertów, ale także pacjentów.

Niedzielski mówił m.in. o tym, że - jako uchwała rządowa - przyjęty został plan strategiczny dla chorób rzadkich. "I tak w innych dziedzinach - jak krajowa sieć onkologiczna, jak powstająca krajowa sieć kardiologiczna, cały czas przygotowujemy rozwiązania, które mają mieć charakter systemowy, kompleksowy" - podkreślił. Dodał, że przygotowane zostało również "rozwiązanie systemowe odnoszące się do całej siatki minimalnych wynagrodzeń w systemie opieki zdrowotnej".

Niedzielski, mówiąc o Funduszu Medycznym wskazywał, że "w bardzo konkretny sposób ukierunkowuje (on) wydatkowanie środków". Minister dziękował za to prezydentowi Andrzejowi Dudzie i premierowi Mateuszowi Morawieckiemu. Podkreślił, że "te środki, które zasilają regularnie Fundusz Medyczny to też są środki medyczne, które stanowią ten wkład państwa w zdrowie publiczne obywateli".

Szef MZ zwrócił uwagę, że priorytetem dla działań państwa jest również pediatria, w ramach której podejmowane są m.in. systemowe działania związanych ze wsparciem pomocy niesionej dzieciom. Wyliczał, że uruchomiony został m.in. system blisko 400 ośrodków w całym kraju wspomagających zdrowie psychiczne dzieci; uruchomiony został również dziecięcy telefon zaufania.

Niedzielski podkreślił, że część środków z Funduszu Medycznego "będzie przeznaczona na nowoczesne technologie lekowe, które odnoszą się do chorób rzadkich". "Wytypowaliśmy już listę takich innowacyjnych leków, które są dedykowane chorobom rzadkim i oczywiście już wchodzimy w proces negocjacyjny z dostawcami. Te technologie zostały ocenione przez Agencję Oceny Technologii Medycznej i Taryfikacji jako te, które rokują, które dają możliwość na udzielenie pomocy" - dodał szef MZ.

"W tym sensie bardzo się cieszę, że mamy taki instrument, taki wehikuł w postaci Funduszu Medycznego, bo naprawdę pozwala nam on - i to jest najważniejsze - w sposób kompleksowy zapewnić wsparcie dla systemu opieki zdrowotnej, rozwiązywać problemy w sposób kompleksowy" - podkreślił Niedzielski.

"W mojej ocenie wprowadzenie Funduszu Medycznego było bardzo dobrym posunięciem. To środki finansowe, które z jednej strony realnie wzmacniają, a z drugiej - ukierunkowują rozwój systemu opieki zdrowotnej, pozwalają nam lepiej zarządzać" - dodał szef MZ.

Wiceminister zdrowia Sławomir Gadomski nawiązując procedur konkursowych zapowiedzianych przez prezydenta, wskazywał, że w ramach programów unijnych, które służyły wsparciu infrastrukturalnego systemu ochrony zdrowia, w latach 2014-2020 przewidziano 3 mld złotych. "W jednym konkursie wypełniamy 2/3 tego, co wcześniej mieliśmy dostępne w ramach środków unijnych, w ramach których ogłosiliśmy wiele konkursów i inicjatyw" - dodał.

"Jeżeli spojrzymy sobie na plany innych konkursów - które pójdą nam już znacznie łatwiej, bo ten dzisiejszy to rzeczywiście wiele miesięcy przygotowań - to do połowy następnego roku chcemy ogłosić konkurs na 2 mld złotych znowu wsparcia infrastrukturalnego w obszarze onkologii. Onkologii, która priorytetem i rządu, i działań prezydenta jest już do jakiegoś czasu" - podkreślił wiceminister zdrowia.

Jak zaznaczył, to 2 mld zł to ogromne wsparcie tak w obszarze pediatrii, jak w obszarze onkologii. Wiceszef resortu zdrowia zachęcał też przystępowania do konkursów. "Są to postępowania trudne. Są to postępowania, do których trzeba być naprawdę dobrze przygotowanym" - powiedział.

W ogłaszanym konkursie na pediatrię, jak dodał, minimalna wartość projektu to 50 mln złotych, a maksymalna - 300 mln zł.

"Jeszcze w następnym roku chcemy ogłosić konkurs na infrastrukturę szpitali ogólnopolskich wysokospecjalistycznych. To też alokacja 1 mld złotych. W zakresie infrastruktury, po tym pierwszym konkursie, który dzisiaj mamy przyjemność ogłosić, rozpędzamy się. Każdy kolejny będzie łatwiejszy" - powiedział Gadomski.

Wiceminister zdrowia zapowiedział także ogłoszenie w przyszłym roku konkursów w obszarze opieki długoterminowej i geriatrycznej na łącznie 760 mln złotych. "700 mln złotych na opiekę długoterminową, 60 mln złotych na opiekę geriatryczną. To są rekordowe dofinansowania" - podkreślił. Dodatkowo, jak mówił, z początkiem roku ma zostać ogłoszony konkurs na wymianę łóżek szpitalnych na kwotę 250 mln złotych.

Wiceminister Gadomski powiedział, że w obszarze terapii lekowych w ramach terapii innowacyjnych, środki nie zostały jeszcze wydane. Wyjaśnił, że nie wydano ich ze względu na "procesy eksperckie, procesy ocenne".

"Trwają obecnie pewne procesy negocjacyjne, które prowadzimy. Dobre informacje są takie, że być może jeszcze w tym miesiącu zakończymy jeden lub dwa procesy i te technologie lekowe mamy nadzieję wejdą do refundacji" - dodał.

"Szacunek dla tych technologii, które wskazaliśmy na listach - pięć w ramach technologii innowacyjnych, 14 w ramach technologii lekowych o wysokiej skuteczności klinicznej. Jeżeli wszystkie negocjacje zakończyłyby się sukcesem, jeśli firmy farmaceutyczne chciałyby w ogóle przystąpić do tych postępowań, to nie starczy środków funduszu medycznego na sfinansowanie tych terapii, bo są one bardzo drogie" - powiedział.

Gadomski podkreślił, że Fundusz Medyczny to 4 mld zł rocznie. "Oczywiście nie wydamy tych środków w roku 2021 i nie wydamy ich w roku 2022, jesteśmy tego w pełni świadomi, że jest to kwota rozruchowa, której nie jesteśmy w stanie uruchomić. Natomiast trzeba jasno podkreślić, że środki z Funduszu Medycznego nie przepadają, one przechodzą na lata kolejne i my, budując wieloletni plan finansowy funduszu, już zakładamy, że w 2024 r. a może nawet wcześniej (...) plan wydatkowania może być wyższy niż 4 mld" - zaznaczył. Dodał, że plan roczny może wynosić nawet 6 mld zł.

Ustawa o Funduszu Medycznym powstała z inicjatywy prezydenta Andrzeja Dudy. W czerwcu minionego roku prezydent złożył projekt w Sejmie, a posłowie przyjęli go niemal jednogłośnie (440 głosów za, 12 - przeciw, 2 wstrzymało się). Ustawę prezydent podpisał w październiku 2020 r.