Prezydent: z radością obserwuję systematyczny rozwój Akademii Kultury Społecznej i Medialnej (aktualizacja)

Z radością obserwuję systematyczny rozwój Akademii Kultury Społecznej i Medialnej, uczelnia oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie, oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej - napisał prezydent Andrzej Duda w liście do uczestników inauguracji roku akademickiego w toruńskiej AKSiM.

Akademia Kultury Społecznej i Medialnej w sobotę uroczyście zainaugurowała 23. rok akademicki. Prezydenta reprezentowała szefowa jego kancelarii Grażyna Ignaczak-Bandych.

"Czcigodnemu gronu profesorskiemu gratuluję rosnącego dorobku naukowego i coraz liczniejszych z każdym rokiem absolwentów. Z radością obserwuję systematyczny rozwój AKSiM. Gratuluję wspaniałych dokonań ojcu rektorowi - założycielowi Tadeuszowi Rydzykowi i rektorowi o. Zdzisławowi Klafce oraz kadrze dydaktycznej, której wiedza i zaangażowanie przyczyniają się do sukcesu toruńskiej uczelni. Serdecznie pozdrawiam także studentów Akademii. Podjęli państwo naukę w uczelni, która oferuje gruntowne i wszechstronne wykształcenie oparte na dziedzictwie kultury chrześcijańskiej" - podkreślił prezydent w liście, który odczytała Ignaczak-Bandych.

Andrzej Duda zwrócił uwagę, że celem edukacji w AKSiM jest poznawanie prawdy i rozwijanie umiejętności, a zarazem formowanie postaw patriotycznych, których wzorce, często heroiczne, przedstawia sąsiednie, nowo otwarte Muzeum Pamięć i Tożsamość im. św. Jana Pawła II.

"Studia w tym miejscu nie ograniczają się do zgłębiania wiedzy z wybranej dziedziny, lecz służą całościowemu rozwojowi osobowości w jej wymiarach intelektualnym i duchowym. Jasno wskazuje to przytoczona w herbie uczelni maksyma "Fides, Ratio et Patria+ (wiara, rozum i ojczyzna). To najwyższe wartości, które wyznaczają etos toruńskiej społeczności akademickiej i zobowiązują do podejmowania wysiłków służących dobru wspólnemu na polu zawodowym, naukowym, społecznym i obywatelskim, a także religijnym" - zaznaczył prezydent.

Andrzej Duda życzył społeczności AKSiM odwagi w dążeniu do prawdy oraz pomyślności w realizowaniu zamierzeń badawczych, edukacyjnych i osobistych.

Okolicznościowe listy w związku z inauguracją roku akademickiego przesłali również premier Mateusz Morawiecki oraz minister edukacji i nauki Przemysław Czarnek.

Premier w liście, odczytanym przez wojewodę kujawsko-pomorskiego Mikołaja Bogdanowicza, podkreślił, że początek roku akademickiego to wyjątkowa chwila w życiu całej społeczności uczelni, to czas wdrażania w życie nowo nakreślonych planów oraz podjęcia wysiłków związanych z rozpoczęciem kolejnego etapu nauki.

"Podobnie jak w poprzednich latach, miniony rok był dla polskiej nauki intensywny. Konsekwentnie zwiększyliśmy i zwiększamy nakłady na szkolnictwo wyższe i naukę, opracowujemy programy, które wspierają młodych badaczy i umożliwiają im tworzenie innowacyjnych przedsięwzięć. Krok po kroku dążymy do umiędzynarodowienia polskiej nauki, pogłębienia współpracy między naszymi a zagranicznymi ośrodkami naukowymi" - napisał Morawiecki.

Premier życzył, żeby inaugurowany w AKSiM rok akademicki "był czasem spełnienia ambicji, badawczych pasji i wykorzystania szans, które niesie nam przyszłość z korzyścią dla dobra wspólnego".

Minister Czarnek w liście, który odczytała kujawsko-pomorska wicekurator Maria Mazurkiewicz, zaznaczył, że w ciągu ostatnich lat wydatki na szkolnictwo wyższe i naukę zostały zwiększone się o 8 mld zł.

"Te nakłady pozwalają nam wspierać uczelnie, by kształciły w sposób najlepszy z możliwych i tworzyły naukę opartą na ponadczasowych wartościach akademickich, służąca społeczeństwu, a jednocześnie opowiadającą wymogom współczesności. Jednocześnie jednym z naszych priorytetów jest kwestia podwyżek dla nauczycieli i pracowników akademickich. W 2024 r. subwencja dla uczelni zostanie zasilona dodatkowymi środkami z przeznaczeniem na 12,3-procentowy wzrost funduszu płac" - napisał szef MEiN.

Czarnek dodał, że jest wdzięczny wielu uczelniom niemedycznym, w tym AKSiM, które zdecydowały się na uruchomienie w tym roku kierunków lekarskich, co jest doskonałą odpowiedzią na deficyty kadrowe w zwodach medycznych i okołomedycznych.

Podczas inauguracji roku akademickiego w AKSiM wykład inauguracyjny wygłosił ks. prof. Paweł Bortkiewicz, a uroczystość zwieńczyła msza święta pod przewodnictwem biskupa seniora diecezji świdnickiej Ignacego Deca w Sanktuarium NMP Gwiazdy Nowej Ewangelizacji i św. Jana Pawła II.