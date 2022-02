Prezydent: z satysfakcją przyjąłem przybycie do Polski amerykańskich żołnierzy

Prezydent Andrzej Duda oświadczył we wtorek przed wylotem do Berlina, że z satysfakcją przyjął przybycie do Polski amerykańskich żołnierzy i cieszą go wstępne zapowiedzi sekretarza generalnego NATO Jensa Stoltenberga o wzmacnianiu wschodniej flanki NATO.

Prezydent, który w poniedziałek spotkał się w Brukseli z sekretarzem generalnym NATO oświadczył na wtorkowym briefingu przed wylotem na spotkanie Trójkąta Weimarskiego, że cieszą go "wstępne zapowiedzi" Jensa Stoltenberga "o wzmacnianiu wschodniej flanki" NATO. Andrzej Duda podkreślił także, że "z satysfakcją" przyjął przybycie do Polski amerykańskich żołnierzy.

"Jestem przekonany, że w tym kierunku powinniśmy działać i absolutnie nie cofać się, nie dać się Rosji zastraszyć, dlatego że wtedy Ukraina rzeczywiście znajdzie się w niebezpieczeństwie" - podkreślił prezydent Duda. "Jeżeli NATO zacznie się cofać, niebezpieczeństwo będzie wzrastało" - dodał.

Andrzej Duda udał się we wtorek wieczorem do stolicy Niemiec na spotkanie z prezydentem Francji Emmanuelem Macronem i kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem. Przed wylotem do Berlina prezydent podkreślał w rozmowie z dziennikarzami, że spotkanie Trójkąta Weimarskiego jest bardzo ważne z punktu widzenia budowania polityki bezpieczeństwa.