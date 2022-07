Prezydent: z wielkiego trudu powstańczego wypływa wielkie zobowiązanie do codziennej pracy i dbałości o ojczyznę

Z wielkiego trudu powstańczego wypływa zobowiązanie do codziennej pracy i dbałości o ojczyznę; do tego, aby była ona tak silna, by nikt więcej nie odważył się jej napaść - powiedział w niedzielę prezydent Andrzej Duda.

W przeddzień 78. rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego na stołecznym placu Krasińskich przy Pomniku Powstania Warszawskiego trwają uroczystości upamiętniające zryw.

"Z tamtego wielkiego trudu powstańczego wypływa wielkie zobowiązanie do codziennej pracy i codziennej dbałości o ojczyznę" - oświadczył prezydent. "Do tego, by uczynić wszystko, aby ta ojczyzna była tak silna, by więcej nie trzeba było jej bronić z bronią w ręku, by nikt nie odważył się jej napaść" - podkreślił Duda.

Jak mówił, "w różnych czasach - i tych łatwych, i tych trudnych - to jest największe nasze zadanie. I za to zadanie, za jego wykonanie odpowiadamy także przed powstańcami warszawskimi, patrząc im dzisiaj prosto w oczy". "Ale patrząc na żołnierzy, na harcerzy, na rekonstruktorów, na was wszystkich, wiem, że to zadanie jest realizowane" - podkreślił. "I to jest także wielka wartość, która wypływa z tamtego ogromnego, nieprawdopodobnego poświęcenia. Tamtej krwi, którą trzeba było niestety przelać bez mrugnięcia okiem po to, by mogła wstać z niej wolna Polska" - zaznaczył prezydent.

"Dziękujemy wam za to. Nigdy Polska nie przestanie dziękować, nawet wtedy, kiedy będziecie słyszeli te podziękowania już z nieba, bo także i czas biegnie nieubłaganie. Ale dzisiaj po raz kolejny chylę głowę i dziękuję wam, że jesteście. Bo tak, jak wczoraj powiedziałem, ta wasza obecność - nasi najwspanialsi powstańcy warszawscy, nasi kombatanci, nasi bohaterowie ojczyzny - dzisiaj jest cały czas trwającą służbą dla Rzeczypospolitej" - powiedział Andrzej Duda, zwracając się do powstańców.

"Niech pan Bóg błogosławi powstańców warszawskich. Cześć i chwała bohaterom. Wieczna pamięć poległym. Niech żyje Polska" - zakończył prezydent.