Prezydent: zabiegamy o udział Polski w odbudowie Ukrainy po wojnie

Chcemy być wśród państw komitetu sterującego do spraw pomocy Ukrainie. Trudno sobie wyobrazić odbudowę Ukrainy po wojnie bez Polski - powiedział w piątek prezydent Andrzej Duda, który w pierwszą rocznicę rosyjskiej agresji na Ukrainę był gościem RMF FM.

"My byśmy chcieli być wśród tej grupy państw, które są w ramach komitetu sterującego do spraw pomocy Ukrainie, mimo że oczywiście nie jesteśmy w G7" - powiedział prezydent i dodał, że "chcielibyśmy tam być z racji swojego położenia i z racji swojej bardzo ważnej roli we wspieraniu Ukrainy w obronie przed rosyjską agresją".

"Trudno sobie wyobrazić odbudowę Ukrainy po wojnie bez Polski" - stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent wskazał, że w ostatnich dniach rozmawiał na temat udziału Polski w odbudowie Ukrainy z premierem Wielkiej Brytanii Rishim Sunakiem, kanclerzem Niemiec Olafem Scholzem, prezydentem Francji Emmanuelem Macronem oraz prezydentem Stanów Zjednoczonych Joe Bidenem. "Wierzę w to, że będziemy brali udział w odbudowie Ukrainy i czynię wszystko, żeby tak było" - zapewnił Duda. "Na każdym kroku o Polsce wspominam i walczę o polskie sprawy" - dodał.

Zdaniem prezydenta Dudy, Polska nie może zostać pominięta w procesie odbudowy Ukrainy ponieważ "ma lotniska i ma autostrady, które idą w kierunku Ukrainy, a przede wszystkim rzeczywiście jesteśmy tym sąsiadem, który w sensie humanitarnym bez wątpienia najbardziej Ukrainie pomógł, pomaga i może dalej pomagać". "Więc mamy tutaj swoją ważną rolę" - podkreślił.

Rosja zaatakowała Ukrainę 24 lutego ub. roku.