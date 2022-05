Prezydent: zachęcałem prezydenta Finlandii i premiera Szwecji, by rozważyli przystąpienie do NATO

Od dłuższego czasu zachęcałem prezydenta Finlandii i premiera Szwecji do tego, aby poważnie rozważyli przystąpienie ich krajów do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to były państwa, które z NATO współpracowały od bardzo dawna - powiedział w piątek w Tallinie prezydent Andrzej Duda.

Andrzej Duda składa w piątek wizytę roboczą w stolicy Estonii, gdzie spotkał się z prezydentem Alarem Karisem.

Prezydent został zapytany na wspólnej konferencji prasowej z estońskim prezydentem o akcesję Finlandii i Szwecji do NATO.

"Ja od dłuższego czasu, oczywiście delikatnie bardzo, zachęcałem pana prezydenta Finlandii, zachęcałem premiera Szwecji do tego, aby poważnie rozważyć przystąpienie do Sojuszu Północnoatlantyckiego, bo to były państwa, które nie ma co ukrywać, z Sojuszem Północnoatlantyckim współpracowały od bardzo dawna" - odpowiedział Duda.

Zwrócił uwagę, że przywódcy tych krajów brali udział w szczytach Sojuszu Północnoatlantyckiego "jako zaproszeni goście, państwa stowarzyszone".

Natomiast - jak zaznaczył prezydent - "czas i działania rosyjskie pokazały także i społeczeństwom tych krajów, bo to do społeczeństw tak naprawdę należy decyzja, że potrzebna jest gwarancja bezpieczeństwa". "I że tą gwarancję bezpieczeństwa tak rzeczywiście można uzyskać tylko będąc stowarzyszonym w specyficzny sposób zobowiązaniem artykułu 5. z innymi państwami Sojuszu Północnoatlantyckiego" - podkreślił Duda.

Zdaniem prezydenta, to jak bardzo trudno jest sobie dać samodzielnie radę w starciu z Rosją, wiedzą doskonale Finowie, którzy w tym starciu kiedyś uczestniczyli. "Dzisiaj może już niewielu żyjących Finów pamięta tamte dni, ale opowieść w rodzinach została i w historii Finlandii została" - podkreślił Andrzej Duda.

"W związku z powyższym Finowie dzisiaj wiedzą, że jeżeli nie chcą wojny, jeżeli chcą być pewni, że wojny nie będzie, to muszą należeć do Sojuszu Północnoatlantyckiego, który gwarantuje swoją siłą bezpieczeństwo, ponieważ nie opłaca się atakować państwa NATO, nie opłaca się, bo zagrożenie dla atakującego jest zbyt wielkie" - powiedział prezydent.

Zaznaczył, że jeżeli rzeczywiście decyzja o akcesji do NATO zostanie podjęta przez demokratycznie wybrane władze obydwu krajów, to jako prezydent RP z całą pewnością przyjmie te decyzje z radością.

"To są prawie nasi sąsiedzi. Jeżeli chodzi o Szwedów, to dzieli nas tylko Bałtyk. Jeżeli chodzi o Finów, odległość jest może troszkę większa, ale to są państwa, z którymi od lat jesteśmy w przyjaźni. To są państwa, z którymi od lat współpracujemy. I jeżeli będziemy mogli być razem z nimi także w pełni w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego, to z całą pewnością nie będzie to dla Polski niekorzystne, a wręcz przeciwnie, myślę, że dla naszej części Europy będzie to istotne wzmocnienie militarne, ta właśnie obecność i ta współpraca, którą dzięki temu będziemy mogli realizować" - powiedział Duda.

Prezydent Finlandii Sauli Niinisto i premier Sanny Marin oznajmili w czwartek, że ich kraj powinien ubiegać się o członkostwo w NATO możliwie jak najszybciej. Z kolei szefowa szwedzkiej dyplomacji Ann Linde powiedziała w piątek, że nieuczestniczenie w sojuszach wojskowych dobrze służyło Szwecji w przeszłości, ale "teraz musimy odnieść się do nowej sytuacji po 24 lutego", kiedy Rosja zaatakowala Ukrainę.