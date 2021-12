Prezydent: zachęcam, by się zaszczepić, aby zabezpieczyć siebie i bliskich

Zachęcam do tego, by się zaszczepić; tych, którzy zaszczepili się dwukrotnie, zachęcam do przyjęcia dawki przypominającej. Warto się zaszczepić, by zabezpieczyć siebie i swoich najbliższych - powiedział prezydent Andrzej Duda po przyjęciu przypominającej dawki szczepionki przeciwko Covid-19.

Para prezydencka - Andrzej Duda i Agata Kornhauser-Duda - przyjęła w piątek wieczorem trzecią dawkę szczepionki przeciw COVID-19.

"Zachęcam do tego, by się zaszczepić w ogóle, zachęcam tych, którzy dwukrotnie się szczepili, aby przyjąć tę dawkę trzecią przypominającą. To jest istotne, nie ma problemów w tej chwili żadnych ze szczepieniem, można to zrobić w wielu punktach, jest to powszechnie dostępne" - powiedział prezydent Duda w późniejszej rozmowie z dziennikarzami.

Podkreślił, że liczba zachorowań wśród osób zaszczepionych jest znacznie niższa, a jeśli nawet ktoś zaszczepiony zachoruje, to, jeśli nie ma chorób dodatkowych, przechodzi chorobę jako "taką z reguły niezbyt poważną grypę, więc względnie nieszkodliwie". "I tak jest oczywiście zmuszony parę dni spędzić w domu, po prostu pochorować, a następnie to zachorowanie przechodzi w sposób naturalny. Natomiast, jeśli tego szczepienia nie było, to zdarza się wiele przypadków ciężkiego zachorowania" - mówił Duda.

Prezydent zwrócił uwagę, że na świecie rozprzestrzenia się obecnie nowy wariant koronawirusa - Omikron. "Nie jest wykluczone, że w istotnym stopniu dotrze także i do nas. Eksperci ostrzegają, że zachorowalność związana z tym wariantem koronawirusa może być znacznie większa, choć mają nadzieję, że zarazem zagrożenie z nim związane będzie mniejsze, tzn. będzie on mniej dotkliwy" - powiedział.

Prezydent zapewnił, że cały czas jest w kontakcie z ministrem zdrowia i ekspertami, bo "ta sprawa jest sprawą fundamentalną". "W tej chwili dosłownie rozmawiałem z prof. Grzegorzem Gielerakiem, który jest tutaj dyrektorem Wojskowego Instytutu Medycznego w Warszawie i omawialiśmy właśnie tą kwestię związaną z nowym wariantem koronawirusa i potencjalnym jego rozwojem, jaki może mieć u nas miejsce" - poinformował Duda.

Jak relacjonował prezydent, "profesor mówił, że spodziewają się, iż może on być bardziej zaraźliwy niż to, z czym spotkaliśmy się od tej pory, ale z kolei mają nadzieję, że będzie mniej szkodliwy, czyli że będzie mniej tych ciężkich zachorowań".

"Natomiast powtarzam jeszcze raz - warto się zaszczepić po to, by zabezpieczyć siebie, także swych najbliższych. I apeluję do państwa, zachęcam do tego, by z tej możliwości zaszczepienia się korzystać dla własnego bezpieczeństwa, dla bezpieczeństwa rodziny. Warto" - zaznaczył.

Andrzej Duda wskazywał, że zachorowań na Covid-19 jest obecnie bardzo wiele, dzienne liczby zakażeń koronawirusem to ok. 20 tys. "Niestety również ponad 500 dziennie zgonów w ostatnim czasie. To są naprawdę poważne liczby" - zaznaczył.

Podkreślił, że sam dzięki zaszczepieniu się, nie zachorował ponownie. Prezydent przypomniał, że w październiku ubiegłego roku, jeszcze zanim szczepionka była dostępna, zaraził się koronawirusem. "Na szczęście nie był to poważny przebieg, był to przebieg stosunkowo łagodny" - powiedział. Prezydent dodał, że po 11 dniach był zdrowy, nie było również żadnych skutków ubocznych choroby.

"Natomiast, gdy była możliwość zaszczepienia się i kiedy przyszedł termin na moją grupę wiekową, ja tego szczepienia dokonałem, to był czerwiec zeszłego roku. Dziś minęło pół roku od tamtego momentu i dokonałem szczepienia przypominającego, by wzmocnić swoją odporność, by na przyszłość także być zabezpieczonym" - podkreślił.

Prezydent podkreślił, że wierzy, iż dzięki szczepionce, nawet w przypadku zakażenia koronawirusem, przejdzie je lekko. "Po to to szczepienie jest. I rzeczywiście w ponad 90 proc. to się potwierdza, że tych ciężkich zachorowań po zaszczepieniu nie ma" - podkreślił Andrzej Duda.