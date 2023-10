Prezydent: żadna operacja bojowa nie miałaby szans powodzenia bez sprawnej logistyki

Trwająca wojna w obronie Ukrainy przed imperialną agresją Rosji dowodzi, że żadna operacja bojowa nie miałaby szans powodzenia bez sprawnej logistyki - napisał prezydent Andrzej Duda w liście z okazji święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych.

"Na Pańskie ręce przekazuję gratulacje i serdeczne pozdrowienia dla uczestników uroczystości z okazji święta Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych i wręczenia jednostce sztandaru. Z satysfakcją podpisałem postanowienie o jego nadaniu właśnie teraz, kiedy rola Inspektoratu jako centralnej instytucji logistycznej w Wojsku Polskim stała się wyjątkowo istotna" - napisał Duda, zwracając się do adresata listu szefa Inspektoratu Wsparcia Sił Zbrojnych generała dywizji Artura Kępczyńskiego.

Prezydent podkreślił, że zadania związane z zabezpieczaniem sprzętu, wyposażenia i przygotowywaniem odpowiedniej infrastruktury mają kluczowe znaczenie dla funkcjonowania armii, szczególnie w warunkach jej bezprecedensowego rozwoju i wzmacniania.

"Trwająca wojna w obronie Ukrainy przed imperialną agresją Rosji dowodzi, że żadna operacja bojowa nie miałaby szans powodzenia bez sprawnej logistyki. Ogromne zasoby uzbrojenia, które pozyskujemy, muszą być odpowiednio zaopatrzone, obsłużone, a w razie konieczności przemieszczone, wyremontowane, zmodernizowane. Obecny okres wzmożonego zagrożenia jest właściwym momentem, aby jak najlepiej przygotować się na wypadek realnego niebezpieczeństwa. Doskonalenie systemu zaopatrywania, utrzymanie ciągłości dostaw sprzętu i amunicji do rejonów działań oraz niezbędnego zabezpieczenia funkcjonowania wojsk w czasie konfliktu - to kluczowe elementy takiego przygotowania" - wskazał Duda.

Zauważył, że na Inspektoracie Wsparcia Sił Zbrojnych spoczywa także odpowiedzialność za planowanie i organizację mobilizacyjnego rozwinięcia wojsk.

"Realizację tych wszystkich procedur trzeba dziś weryfikować. Jestem przekonany, że tak dzieje się też w jednostce, której działania, inicjatywy i plany doskonale wpisują się w potrzeby wynikające ze zwiększania potencjału armii. Również dlatego nowy sztandar przybywa do Państwa właśnie teraz. To wyraz uznania dla wieloletnich wysiłków włożonych w zbudowanie systemu polskiej logistyki wojskowej. Dzisiejsza uroczystość jest też okazją do przekazania podziękowań za gotowość do wspierania wojsk operacyjnych, bez czego nie mogłyby one realizować postawionych przed nimi zadań. Tę zależność trafnie oddaje powiedzenie z pewnością znane wszystkim żołnierzom i pracownikom Inspektoratu: +logistyka nie jest wszystkim, ale wszystko bez logistyki jest niczym+. Proszę więc przyjąć sztandar jako znak wdzięczności za zaufanie, jakie możemy pokładać w Państwa jednostce" - podkreślił Duda.

Prezydent dodał, że "sztandar to jednocześnie symbol tradycji wojskowych i dziedzictwa polskiego oręża - jego chwały, ale również godnej postawy w obliczu niepowodzeń i napotykanych przeciwności". "Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych dziedziczy tradycje dowództw okręgu pomorskiego z czasów II RP oraz Armii Krajowej z lat II wojny światowej" - zaakcentował Duda.

Inspektorat Wsparcia Sił Zbrojnych jest jednostką organizacyjną, na której spoczywa odpowiedzialność za wsparcie logistyczne polskich żołnierzy w kraju i za granicą. Jego formowanie rozpoczęto w październiku 2006 r., a pełną gotowość do działania osiągnął 1 stycznia 2008 r.