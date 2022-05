Prezydent: Zamek Królewski w Warszawie to symbol naszej historii

Zamek Królewski w Warszawie to świadek i miejsce uchwalenia Konstytucji 3 maja; to świadek całej naszej historii i odrodzenia Rzeczypospolitej; to świadek niezłomności, żywotności, i nieustępliwości polskiego narodu; to symbol naszej historii - powiedział prezydent Andrzej Duda.

Na Placu Zamkowym odbywają się we wtorek uroczystości z okazji Święta Konstytucji 3 Maja.

"Jakże charakterystyczny jest ten obraz, który widzimy dzisiejszego dnia, który wielokrotnie możemy oglądać na zdjęciach, czy archiwalnych materiałach filmowych, zwłaszcza z ostatnich dziesięcioleci: władze Rzeczypospolitej Polskiej wraz ze znamienitymi jej obywatelami stojący tutaj, dokładnie w tym miejscu, w cieniu Zamku Królewskiego w Warszawie. Dla każdego ten obraz jednoznacznie kojarzy się z tą datą, 3 maja, rocznicą wielkiej konstytucji majowej, wielkiego dzieła naszych przodków sprzed 231 lat" - powiedział prezydent podczas uroczystości w dniu Narodowego Święta Konstytucji Trzeciego Maja.

Prezydent wskazywał, że Zamek Królewski w Warszawie jest symbolem świetności i potęgi I Rzeczypospolitej, świadkiem i miejscem uchwalenia Konstytucji 3 maja, ale także świadkiem upadku I Rzeczypospolitej Obojga Narodów.

"Potem świadek całej naszej historii dalszej i odrodzenia Rzeczypospolitej, i stojący w płomieniach, zbombardowany przez hitlerowskich Niemców, i wreszcie praktycznie kompletnie zburzony, a potem odbudowany wielkim wysiłkiem polskiego społeczeństwa, wielkim wysiłkiem polskiego narodu, a więc i świadek niezłomności i żywotności, i nieugiętości, nieustępliwości polskiego narodu. Symbol naszej historii" - podkreślił Duda.