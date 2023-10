Prezydent: zapraszam wszystkich Polaków ze Stanów Zjednoczonych do Muzeum Historii Polski w Warszawie

Zapraszam wszystkich Polaków ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli tylko będą mieli sposobność być w kraju, do Muzeum Historii Polski w Warszawie - powiedział w niedzielę w TVP Polonia prezydent Andrzej Duda. Wyraził też nadzieję, że to, co będzie można zobaczyć w muzeum, "będzie wręcz imponujące".

Prezydent Andrzej Duda w niedzielę w nocy przyleciał do Nowego Jorku, aby wziąć udział w 86. Paradzie Pułaskiego. W rozmowie z TVP Polonia podkreślił, że amerykańska Polonia od dziesięcioleci bardzo skutecznie wspiera polskie państwo w prowadzeniu polityki historycznej.

"Mamy polskie muzea, polskie domy, wspaniałe zasoby tutaj także, w Nowym Jorku, jak choćby muzeum marszałka Piłsudskiego - instytut, który tutaj jest, który ma wspaniałe zbiory. Podziwialiśmy te zbiory po raz kolejny z moją żoną i z naszymi kolegami, koleżankami, z polską delegacją dziesięć dni temu" - powiedział.

Jak wskazał prezydent, ważny jest "efekt synergii tego, co w Polsce i z Polski, z tym, co jest dostępne w Stanach Zjednoczonych". "Zresztą dwa dni temu otworzyliśmy Muzeum Historii Polski w Warszawie. Zapraszam wszystkich Polaków ze Stanów Zjednoczonych, jeżeli tylko będą mieli sposobność być w kraju. A jeżdżą na szczęście coraz częściej. Bardzo polecam odwiedzić Warszawę i to muzeum nowo zbudowane na Cytadeli, wspaniałe, spektakularne, nowoczesne, piękne, rzeczywiście takie wow, pokazujące, że Polska jest dużym krajem" - stwierdził Andrzej Duda.

Prezydent wyraził nadzieję, że to, co będzie można zobaczyć w muzeum, "będzie wręcz imponujące". "Zwłaszcza kiedy za nieco ponad dwa lata będzie gotowa i otwarta wystawa stała w tym muzeum, tam (będzie) ponad siedem tys. eksponatów. To będzie naprawdę bardzo duże i ciekawe przedsięwzięcie" - mówił.