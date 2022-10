Prezydent: zaproponuję, by Czarnogóra uzyskała status partnera współpracującego z Inicjatywą Trójmorza

Polska popiera aspiracje Czarnogóry do UE - zapewnił prezydent Andrzej Duda po spotkaniu z prezydentem tego kraju Milo Dziukanoviciem. Zapowiedział, że będzie zabiegał o to, by Czarnogóra uzyskała również status partnera współpracującego z Inicjatywą Trójmorza.

Polski przywódca poinformował na briefingu prasowym, że głównym tematem jego czwartkowej rozmowy z prezydentem Czarnogóry była szeroko pojęta sytuacja międzynarodowa.

Relacjonował, że przedstawił prezydentowi Dziukanovicowi sytuację związaną z rosyjską agresją na Ukrainę, a sam pytał o sytuację na Bałkanach.

Jak mówił, obaj przywódcy zgodzili się, że dalsze militarne wsparcie dla Ukrainy ma kluczowe znaczenie dla odzyskania przez ten kraj kontroli nad swoimi granicami. To z kolei - podkreślił Duda - ma fundamentalne znaczenie dla przywrócenia porządku i prymatu prawa międzynarodowego. "Wolny świat, demokratyczny świat, nasze państwa, jako państwa wspólnoty euroatlantyckiej absolutnie powinny w tym zakresie Ukrainę wspierać" - oświadczył prezydent.

Duda zapewnił, że Polska w zdecydowany sposób popiera aspiracje Czarnogóry do UE. "Jesteśmy zwolennikiem otwartych drzwi" - oświadczył. Zapowiedział, że będzie proponował sojusznikom w ramach Inicjatywy Trójmorza, aby w najbliższej przyszłości Czarnogóra uzyskała status państwa współpracującego z Inicjatywą. Taki status po raz pierwszy został nadany Ukrainie w czerwcu br. podczas szczytu Inicjatywy w Rydze. To nowy rodzaj partnerstwa stworzony dla państw aspirujących do UE.

"Chciałbym, żebyśmy powiększali Inicjatywę Trójmorza jak najbardziej" - dodał prezydent.

Prezydent przekazał, że z czarnogórskim przywódcą omówił także kwestie bezpieczeństwa militarnego i energetycznego.

"Wspieramy kwestie budowania systemu bezpieczeństwa przez Czarnogórę i obrony Czarnogóry przez zewnętrznymi wspływami, zwłaszcza takimi, które miałyby na celu destabilizację sytuacji w Czarnogórze" - zapewnił Duda.