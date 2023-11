Prezydent zapytał Władysława Kosiniaka-Kamysza, czy chce być premierem

Podczas konsultacji prezydent Andrzej Duda trzy razy miał pytać lidera ludowców, czy byłby gotów zostać premierem - wynika z medialnych doniesień. Sami ludowcy takie rozwiązanie odrzucają.

Prezydent Andrzej Duda zdecydował o desygnowaniu na premiera Mateusza Morawieckiego – pomimo iż, zgodnie z deklaracjami liderów – to ugrupowania opozycyjne mogą stworzyć koalicję. Wszystko mogło potoczyć się inaczej - pisze Onet.

Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenckiego, mówił dziś w Polsat News, że decyzja prezydenta w tej sprawie jest ostateczna. Jak ocenił, premier Morawiecki jest człowiekiem zdeterminowanym i będzie robił wiele, by jego nowy rząd powstał.

- Gdyby Władysław Kosiniak-Kamysz miał 1/10 determinacji Morawieckiego, to miałby szansę w 2020 roku zostać prezydentem, a teraz premierem. Wydaje mi się, że taka szansa może się nie powtórzyć - powiedział Mastalerek.

Dopytywany podczas telewizyjnego wywiadu w Polsat News, czy na stole była taka propozycja, by szef PSL został premierem, szef gabinetu prezydenta wskazał, że po to były przeprowadzone konsultacje przedstawicieli komitetów wyborczych z prezydentem.

- Ze środowiska PSL i różnych osób związanych z PSL wychodziły w pierwszych dniach takie sondujące pytania, a może Władysław Kosiniak-Kamysz, natomiast trzeba uczciwie powiedzieć, że Kosiniak-Kamysz jest niesłychanie lojalny wobec Donalda Tuska. Natomiast myślę, że mógł stracić życiową szansę - stwierdził w Polsat News Marcin Mastalerek, szef gabinetu prezydenta.

- Prezes Władysław Kosiniak-Kamysz wykorzystał doskonale swoją szansę i dzięki jego uporowi i determinacji PiS zostanie odsunięty od władzy. Szliśmy do wyborów z jasnym przekazem: albo Trzecia Droga, albo trzecia kadencja PiS. To hasło ukuł sam Władysław Kosiniak-Kamysz i dzisiaj podejmuje kroki zgodnie z werdyktem wyborczym - odpowiada Onetowi Miłosz Motyka, rzecznik Polskiego Stronnictwa Ludowego.

To potwierdzają także inni politycy tego ugrupowania, jak Adam Jarubas, wiceprezes PSL.

Trzy próby, trzy odmowy, czyli jak prezydent przekonywał prezesa PSL

Tymczasem według Onetu, w trakcie konsultacji w Pałacu Prezydenckim, które odbył Andrzej Duda tuż po wyborach z przedstawicielami klubów parlamentarnych, Władysław Kosiniak-Kamysz faktycznie był sondowany w sprawie ewentualnego przyjęcia misji utworzenia gabinetu.

- Prezydent Duda w trakcie tej rozmowy aż trzy razy dopytywał Władka, czy może byłby gotowy się tego zadania podjąć. Wracał do tego wątku, mimo iż słyszał za każdym razem jednoznaczne zaprzeczenia. Ale nie odpuszczał. Pomijam fakt, że to się odbywało w obecności Szymona Hołowni, co czyniło całą sytuację krępującą dla samego Władka - powiedział Onetowi anonimowy polityk PSL w rozmowie z portalem.

Nieoficjalnie - jak pisze portal - PiS było gotowe złożyć ludowcom bardzo hojną ofertę: Kosiniak-Kamysz miał zostać premierem, PSL miał objąć nawet połowę ministerstw i zarządy kluczowych spółek Skarbu Państwa. W PiS miał krążyć nawet scenariusz, który obejmowałby możliwość poparcia prezesa PSL w wyborach prezydenckich w 2025 r.