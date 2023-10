Prezydent: zawsze zwycięskie ugrupowanie otrzymywało mandat do formułowania rządu; nie sądzę, by coś tu się zmieniło

Zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało mandat do tego, by formułować rząd; nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło - powiedział w niedzielę w Polsat News prezydent Andrzej Duda.

Prezydent został zapytany, czy jeśli wybory parlamentarne wygra Koalicja Obywatelska, to powierzy Donaldowi Tuskowi misję sformułowania rządu.

"Zwyczajem do tej pory w Polsce zawsze było, że zwycięskie ugrupowanie otrzymywało ten mandat do tego, by formułować rząd. Nie sądzę, żeby w tym zakresie coś się zmieniło. To jest dzisiaj moje stanowisko" - odpowiedział Andrzej Duda.

Na uwagę dziennikarza, że jeśli wygra PiS to misja sformułowania rządu zostanie powierzona politykowi PiS, a jak wygra KO, to politykowi Koalicji, prezydent odparł, że już odpowiedział na to pytanie.

Wybory parlamentarne odbędą się za tydzień, w niedzielę 15 października.