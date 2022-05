Prezydent Zełenski: chcę w sposób szczególny podziękować polskiemu narodowi

Chcę podziękować w sposób szczególny narodowi polskiemu, wspaniałym ludziom we wszystkich miastach Rzeczpospolitej Polskiej, które przyjęły nasze kobiety, dzieci i im pomagają - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Chcę podziękować w sposób szczególny narodowi polskiemu, wspaniałym ludziom we wszystkich miastach Rzeczpospolitej Polskiej, niestety nie ma dzisiaj możliwości w związku z wojną pojechać do niektórych miast, które działają jako miasta huby, huby humanitarne, huby dla dostaw broni do Ukrainy i wspaniałe miasta, które przyjęły nasze kobiety, nasze dzieci, pomagają im" - powiedział prezydent Ukrainy w niedzielę na wspólnej z prezydentem Andrzejem Dudą konferencji prasowej.

Zełenski dodał, że dziś nie ma możliwości pojechać do miast pomagającym Ukraińcom aby "po prostu podziękować tym ludziom, mieszkańcom tych miast".

"Ale jestem przekonany, że po naszym zwycięstwie będą to jedne z pierwszych miast, do których z zadowoleniem pojadę i odwiedzę te miasta z przyjemnością" - podkreślił Zełenski.

Prezydent Ukrainy powiedział, że podczas spotkania z prezydentem Dudą omówili m.in. kwestie stosunków gospodarczych obu krajów. Dodał także, że dojdzie do spotkania przedstawicieli rządów Polski i Ukrainy, a on popiera pomysł takiego spotkania.

"Dziś odbudowywanie Ukrainy jest ważne, to impuls, sygnał, aby pokazać całemu światu, że my zwyciężymy" - podkreślił. Zaznaczył przy tym, że przy tej odbudowie Ukrainie potrzebne jest wsparcie Unii Europejskiej, USA i wszystkich przyjaciół. "I też widzimy Polskę wśród liderów, czyli tych krajów, które będą brały udział w programie odbudowy Ukrainy" - powiedział Zełenski. "Dziękuję Andrzeju" - dodał zwrcając się do prezydenta Dudy.