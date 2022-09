Prezydent Zełenski dla i.pl: zakończenie wojny zależy od spoistości wspólnoty międzynarodowej

Zakończenie wojny zależy od spoistości wspólnoty międzynarodowej, presji sankcyjnej na państwo-agresora oraz przekazania Ukrainie niezbędnej broni. Świat musi zmusić Rosję do zaakceptowania tego, że nienaruszalność granic jest wartością bezwzględną - powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zelenski.

W wywiadzie, który został opublikowany we wtorek w portalu i.pl Wołodymyr Zelenski pytany był m.in. o to, jak dziś określa cele wojenne dla Ukrainy - "czy chodzi o odbicie terytoriów okupowanych przez Rosjan zaczynając od 24 lutego, czy odwojowanie też Krymu i części Donbasu, które Rosja zajęła w 2014 roku".

"Obrona suwerenności i integralności terytorialnej Ukrainy jest najważniejszym zadaniem całego narodu ukraińskiego. Bronimy własnej ziemi, prawa do swojej wolności i swojej prawdy w swoim domu, prawa do istnienia jako naród" - odpowiedział prezydent Ukrainy. Jak podkreślił, "Ukraina pokazuje całemu światu, że wartości europejskie nie są czymś abstrakcyjnym, one warte są tego, żeby ich bronić, nawet - gdyby to było potrzebne - kosztem własnego życia".

Według niego, cały cywilizowany świat powinien zmusić Rosję do zaakceptowania faktu, że nienaruszalność granic i przestrzeganie prawa międzynarodowego jest wartością bezwzględną dla wszystkich narodów oraz gwarancją bezpieczeństwa i pokoju. "Nie potrzebujemy niczego, co nie należy do nas, ale swojego nie oddamy. Ponad 90 proc. Ukraińców jest przekonanych, że Ukraina wygra tę wojnę. Przy wsparciu takich przyjaciół jak Polska zwyciężymy i przywrócimy integralność terytorialną Ukrainy w granicach uznanych przez wspólnotę międzynarodową" - powiedział Zełenski.

"Jesteśmy pewni, że zwyciężymy, ponieważ bronimy własnej ziemi, swojej niepodległości i tych wartości, które są niezbędne dla dobrobytu całej ludzkości" - zaznaczył.

Pytany, jak ocenia tempo i zakres pomocy dla żołnierzy ukraińskich, przede wszystkim pomoc udzielaną przez NATO, Zełenski odparł, że Ukraina jest wdzięczna partnerom za udzielaną pomoc, jednak dla uzyskania przewagi na polu walki potrzebuje jeszcze więcej współczesnego i skutecznego uzbrojenia.

Według prezydenta Ukrainy, "zakończenie tej wojny zależy od spoistości wspólnoty międzynarodowej, potężnej międzynarodowej presji sankcyjnej na państwo-agresora oraz przekazania Ukrainie niezbędnej broni". "W takim razie porażka agresora jest możliwa już niedługo, co pozwoli zachować życie mnóstwa niewinnych ludzi" - podkreślił.

Prezydent Ukrainy w wywiadzie podziękował Polkom i Polakom za ogromną pomoc i wsparcie niesione Ukrainie; podkreślał też, że we współpracy Polski i Ukrainy najważniejsza jest solidarność. "To jest to, co nas łączy, to siła napędowa pokonująca wszystkie bariery i, co widać z doświadczenia, zdolna do konfrontacji nawet w nierównej walce z rosyjskim agresorem" - zaznaczył.

Na uwagę, że dziś Polska i Ukraina blisko współpracują, ale "chyba zdaje sobie sprawę, że wciąż kłaść się na tym będzie cieniem bardzo bolesna historia - z Wołyniem na czele" oraz pytany o to, czy w tej kwestii ukraińskie państwo zamierza podjąć jeszcze jakieś kroki, Zełenski odparł: "Jesteśmy wspólnie zainteresowani w rozwiązywaniu wszystkich wrażliwych kwestii związanych z tragicznymi epizodami naszej wspólnej historii". "To jeszcze bardziej wzmocni nasze przyjacielskie relacje i nie pozwoli Rosji na wywieranie na nie wpływu w ramach stałych, ale bezskutecznych kampanii dezinformacyjnych" - ocenił.

"Dzisiaj jesteśmy świadkami tworzenia nowej jakości przyszłości między naszymi narodami. Cenimy każde życie i osądzamy każdego, kto zabiera czy zabierał go niewinnym ludziom. Kiedy mówimy o trudnych kwestiach dziejowych, ważne jest, żeby wszystkie dyskusje i badania na ten temat prowadzone były właśnie przez fachowców i historyków" - powiedział. "Dlatego ostatnio przez ministrów kultury Ukrainy i Polski zostało podpisane Memorandum o współpracy przewidujące stworzenie ukraińsko-polskiej grupy roboczej, która ma na celu rozwiązywanie wszystkich wrażliwych kwestii w zakresie pamięci narodowej: poszukiwania, ekshumacje, upamiętnienia, rekonstrukcja oraz ochrona miejsc pamięci i pochówków" - zaznaczył.

Węgiel może być jeszcze droższy? Jerzy Dudała rozmawia o sytuacji na rynku energetycznym. Zobaczcie...