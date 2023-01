Prezydent Zełenski dla TVP: Białoruś powinna uniknąć roli, jaką zafundowała sobie Federacja Rosyjska

Białoruś powinna uniknąć roli, jaką zafundowała sobie Federacja Rosyjska – powiedział w czwartek w wywiadzie dla Telewizji Polskiej prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jego zdaniem dołączenie tego kraju do wojny po stronie Rosji byłoby strategicznym, historycznym błędem.

Prezydent Zełenski w wywiadzie dla TVP Info był pytany o dalsze relacje jego kraju z sąsiadem - Białorusią.

"Zadaniem Rosji jest wciągnąć Białoruś do pełnoskalowej wojny przeciwko Ukrainie na jej terytorium. Uważam, że zadaniem Białorusi jest tego nie zrobić. Nie jest to zadanie dla nas, to jest zadanie dla nich, dla ocalenia państwa. Tak uważam i od tego będzie zależało miejsce Białorusi na mapie krajów cywilizowanych w przyszłości. Będzie to bardzo poważny strategiczny, historyczny błąd" - odpowiedział Zełenski.

Wskazał, że o relacjach z Rosją można już zapomnieć. "Oni nie chcą z nami żyć. To ich wybór. Oni zaczęli wojnę powodując ogromną tragedię" - dodał.

"Co dotyczy się Białorusi, uważam, że należy uniknąć powtórzenia takiej samej roli, jaką zafundowała sobie Federacja Rosyjska. Od tego będzie zależało, co dalej. W jakimkolwiek przypadku jesteśmy sąsiadami. Białoruś będzie miała wpływ na geopolitykę w naszym regionie w każdym przypadku. Ten kraj sąsiaduje z nami i z Polską, więc dla nas i dla Polski jest to ważne. To też dotyczy gwarancji bezpieczeństwa w naszym regionie i gwarancji bezpieczeństwa całej Europy" - podkreślił prezydent Ukrainy.

Ocenił, że naturalnym procesem jest to, iż dany naród chce mieć własną ziemię i dąży do niepodległości. "Szczególnie, że mieliśmy to przed czasem ZSRR. To absolutnie naturalne prawo. Jest to naturalne, gdy większość ludności w miejscu zamieszkania dąży do niepodległości" - ocenił.

Zełenski stwierdził, że we wszystkich krajach byłego ZSRR ludność w referendach lub innych formach poparła dążenia niepodległościowe, gdyż "wszyscy chcieli żyć osobno, ale w stanie pokoju w sąsiadami".

"Nikt nie chciał wojen. Nieprawdą jest narracja Federacji Rosyjskiej. Nikt nikogo podburzał, nie było takich procesów wewnętrznych. Rosja swoim wpływem zdecydowała odwrócić historię. To jest niemożliwe. Kiedyś te terytoria zostały odebrane siłą przez deportację ludzi wybranych narodowości i mniejszości. (...) W 1991 roku Ukraina stała się krajem niepodległym. Zgodnie z konstytucją, z poszanowaniem Karty Narodów Zjednoczonych, w zgodzie ze wszystkimi państwami, które uznały niezależność naszego państwa, ale i innych państw, które tworzyły wcześniej ZSRR. Wszyscy chcą żyć dalej w poszanowaniu prawa i pokoju. Wszystkie kraje chcą żyć w pokoju - poza Rosją" - mówił Zełenski.

W jego ocenie Rosja chce własnoręcznie zniszczyć ten układ. Jego zdaniem, Rosja wskazuje, że chce coś odzyskać, a tak naprawdę nic nie odzyskuje.

"To kraje odzyskały zabraną im wcześniej niepodległość, a teraz Rosjanie pragną ją zabrać. Odzyskać można coś swojego, a zabrać tylko cudze. I teraz oni chcą zabrać, ale tego nie będzie. Jest kilka nowych pokoleń, minęło sporo czasu. Są osoby, które nie widzą już co dobrego przyniósł ZSRR. Pamiętają natomiast ciężkie czasy ZSRR, ile ludzi było w więzieniach, ile osób zostało zakatowanych, ilu było dysydentów, jak wiele rzeczy było zakazane. Ludzie chcą żyć wolni. Dlatego oni walczą" - powiedział prezydent Ukrainy.