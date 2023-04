Prezydent Zełenski: dziękuję polskim dziennikarzom, że są zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy

Chcę podziękować polskim dziennikarzom i jestem wdzięczny, że dziennikarze polscy wraz z polskimi przywódcami, rządem i polskim społeczeństwem są zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy. To bardzo pomaga, bardzo wam dziękuję - powiedział w środę w Warszawie prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji prasowej z prezydentem Andrzejem Dudą zaznaczył, że w różnych krajach - także w UE - zdarza się, że jest różne podejście do kwestii rosyjskiej agresji przez dziennikarzy, społeczeństwa i państwa. "I to osłabia możliwości pomagania Ukrainie i przez to pokonania tyranii rosyjskiej" - zaznaczył.

"Jestem wdzięczny za to, że dziennikarze polscy są zjednoczeni wraz z przywódcami Polski i waszym rządem i przede wszystkim polskim społeczeństwem, zjednoczeni we wspieraniu Ukrainy. To bardzo pomaga, bardzo wam dziękuję" - mówił Zełenski.

Ukraiński prezydent był też pytany o aktualną sytuację w Bachmucie, gdzie toczą się zacięte walki, i o to, czy siły ukraińskie rozważają opuszczenie tego miasta. "Najtrudniejsza i najbardziej złożona sytuacja na terytorium naszego państwa jest właśnie w Bachmucie. Największe zastosowania różnego rodzaju broni, artylerii ma miejsce właśnie tam. Jest tam bardzo ciężka sytuacja" - odpowiedział Zełenski.

Dodał, że "codzienny deficyt pocisków artyleryjskich - jednego dnia mamy ich więcej, innego mniej - to jest codzienna rzeczywistość". "Mamy sukcesy w niektórych miejscach w Bachmucie, albo ich nie mamy i jesteśmy zmuszeni do wycofywania się na nasze pozycje" - zaznaczył.

"Ale jesteśmy w Bachmucie i wróg nie kontroluje Bachmutu" - podkreślił Zełenski. Zastrzegł, że sytuacją bieżącą zajmuje się dowódca sił lądowych gen. Ołeksandr Syrski i dla niego "najważniejsze jest zachowanie życia żołnierzy".

Jak zapewnił ukraiński prezydent "z pewnością, jeśli dojdzie do sytuacji, iż wydarzenia będą jeszcze bardziej gorące i będzie zagrożenia utratą naszych żołnierzy, z pewnością będą podjęte odpowiednie i prawidłowe decyzje przez generała na miejscu". "Ale im więcej odpowiedniej amunicji trafi do Ukrainy, tym szybciej będziemy opanowywali sytuację nie tylko w Bachmucie, ale na terenie całego państwa" - dodał Zełenski.