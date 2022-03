Prezydent Zełenski: już wygraliśmy naszą przyszłość; walczymy o to, gdzie będzie granica między życiem a niewolnictwem

Już wygraliśmy naszą przyszłość, ale wciąż walczymy o teraźniejszość; o to gdzie będzie przebiegać granica między życiem a niewolnictwem - powiedział w niedzielę w wystąpieniu wideo opublikowanym w serwisie Facebook prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Ukraińcy! My już wygraliśmy naszą przyszłość. Ale wciąż walczymy o naszą teraźniejszość. Walczymy o to, gdzie będzie przebiegać granica. Między życiem a niewolnictwem" - podkreślił.

"I nie jest to tylko nasz wybór. Obywatele Federacji Rosyjskiej dokonują dziś tego samego wyboru. Właśnie w tych godzinach. Dziś, jutro, następny tydzień to czas, kiedy można jeszcze pokonać zło bez niepowetowanych strat. Gdy zademonstrowanie swojego stanowiska grozi zwolnieniem z pracy lub więźniarką, ale nie gułagiem; stratami materialnymi, ale nie egzekucją. Nie przegapcie tej okazji" - nalegał Zełenski.

Przekonywał, że walka toczy się również o Rosję i to, co było w niej dobre.

"O wolność, którą widzieliście. O dostatek, którego doświadczyliście. Jeśli będziecie milczeć teraz, to później będzie przemawiać tylko wasza nędza. A odpowiadać jej będą represje. Nie milczcie" - zaapelował ukraiński prezydent zwracając się bezpośrednio do Rosjan.

Zełenski poinformował ponadto, że ze zdobytych rosyjskich planów i przesłuchań jeńców wynika, że bombardowanie miast i ludności cywilnej było zawczasu zaplanowane przez Rosjan.

"Rosyjscy wojskowi, wzięci do niewoli przez naszych obrońców zaczęli mówić. Setki jeńców. Wśród nich są piloci samolotów, które bombardowały nasze miasta. Naszych spokojnych ludzi. Wysłuchaliśmy ich zeznań. Widzieliśmy dokumenty. Mapy. Plany. Nie z wczoraj. To nie jest improwizacja. Tak właśnie przygotowali tę inwazję - okrutnie, cynicznie. Świadomie łamiąc zasady wojny. (...) Tak to było zaplanowane. Ale nie zabije to w nas człowieczeństwa" - zapewnił ukraiński prezydent.