Prezydent Zełenski: liczymy na uzyskanie w czerwcu status kraju kandydującego do UE

Liczymy na uzyskanie w czerwcu status kraju kandydującego do UE oraz na wsparcie Polski w tej kwestii - powiedział w niedzielę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas wspólnej konferencji ze składającym wizytę w Kijowie prezydentem Andrzejem Dudą.

"Dzisiaj jest historyczny dzień: to historyczna wizyta prezydenta Andrzeja Dudy, a on miał historyczne przemówienie w ukraińskim parlamencie" - podkreślił Zełenski.

Odnosząc się do kwestii członkostwa w Unii Europejskiej, zaznaczył, że Ukraina od dawna należy do wspólnoty europejskiej, ale w kwestii przystąpienia do UE, potrzebuje "potężnych ambasadorów i przyjaciół".

"Uważamy, że to się stanie i liczymy na status kraju kandydującego do UE w czerwcu. Liczymy na potężne wsparcie Andrzeja (Dudy - PAP) w tej kwestii" - powiedział.

Zełenski podkreślał, że rolę współpracy i "historycznego pojednania" między narodami polskim i ukraińskim, a także "historyczne wsparcie, które okazuje Polska Ukraińcom, ukraińskiemu narodowi, siłom zbrojnym Ukrainy". Prezydent Ukrainy stwierdził, uchodźcy wojenni z jego kraju, zostali w Polsce przyjęci "jak rodzina".

Mówił także o oporze, jaki stawiają Ukraińcy rosyjskiej armii. "Ukraina broni praw, wolności nie tylko swojej, ale też praw wolności każdego państwa europejskiego, też Polski" - podkreślił.

Zaznaczył, że ważne jest, aby oba narody nie straciły siły wzajemnej relacji, jaka powstała po rosyjskiej agresji. "Zrobimy wszystko, żebyśmy nie stracili tej przyjaźni ani strategicznego partnerstwa" - powiedział Zełenski.

Jak poinformował, podczas spotkania z Dudą omawiał ważne kwestie dotyczące wzmocnienia sił zbrojnych. Dziękował też polskiemu prezydentowi za jego wsparcie w tej kwestii. Kolejnym omawianym tematem było - relacjonował - bezpieczeństwo żywnościowe i odblokowanie szlaków dostaw ukraińskiego zboża na rynki światowe.