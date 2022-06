Udział prezydenta Ukrainy w szczycie G20 zależy od składu uczestników

Udział Ukrainy w listopadowym szczycie G20 na indonezyjskiej wyspie Bali będzie zależał od składu jego uczestników oraz od sytuacji w sferze bezpieczeństwa - powiedział w środę prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski na briefingu po spotkaniu z prezydentem Indonezji Joko Widodo, który przyjechał do Kijowa.

"Jestem wdzięczny, panie prezydencie, za zaproszenie do osobistego wzięcia udziału w szczycie. Oczywiście, przyjmuję to zaproszenie. Udział Ukrainy będzie zależał od sytuacji bezpieczeństwa na Ukrainie i składu uczestników szczytu" - przekazał Zełenski.

Zaznaczył, że pomoc Indonezji jest bardzo ważna dla przywrócenia pokoju i określił swoje rozmowy z Widodo "krokiem w kierunku wzmocnienia globalnej koalicji antywojennej państw, które mogą zagwarantować światu stabilizację". Zełenski podkreślił, że wizyta indonezyjskiego przywódcy na Ukrainie ma charakter historyczny.

"To pierwsza wizyta prezydenta Indonezji na Ukrainie w historii naszych stosunków dyplomatycznych. To zresztą pierwsza wizyta przywódcy państwa azjatyckiego od początku rosyjskiej inwazji na Ukrainę. Jesteśmy za to naprawdę bardzo wdzięczni" - przekazał prezydent Ukrainy, dziękując ponadto za wspierania integralności terytorialnej i suwerenności jego kraju, zarówno przez prezydenta, jak i obywateli Indonezji.

Widodo napisał na Twitterze, zamieszczając zdjęcie z rozmowy w cztery oczy z ukraińskim prezydentem, że jego wizyta na Ukrainie "jest wyłącznie misją pokojową".

Di meja bundar kecil ini, saya dan Presiden Zelenskyy berbincang di Istana Maryinsky, Kyiv.



Perjalanan saya ke ibu kota Ukraina dan bertemu Presiden Zelenskyy semata-mata untuk membawa misi perdamaian. pic.twitter.com/ZJ8sVdLja5 — Joko Widodo (@jokowi) June 29, 2022

Prezydent Indonezji przyjechał do Kijowa wraz z delegacją, w tym z pierwszą damą, w środę około południa. Przed spotkaniem z Zełenskim odwiedził podkijowski Irpień zniszczony w wyniku działań wojennych. Po wizycie na Ukrainie Widodo uda się do Moskwy, aby rozmawiać z prezydentem Rosji Władimirem Putinem. Lider azjatyckiego kraju przekazał wcześniej, że zwróci się do Putina o natychmiastowe zawieszenie broni na Ukrainie.

Przed wybuchem wojny Ukraina była jednym z największych dostawców pszenicy do Indonezji.

Widodo jest przewodniczącym grupy państw G20 i jednym z sześciu światowych przywódców wyznaczonych przez ONZ na "orędowników" globalnej grupy reagowania kryzysowego GCRG, utworzonej w celu przeciwdziałania zagrożeniu głodem i nędzą, będącym konsekwencją rosyjskiej inwazji na Ukrainę.

Według słów premiera Włoch Mario Draghiego Putin wykluczył swoje bezpośrednie uczestnictwo w szczycie krajów G20, ale być może wystąpi na jego forum zdalnie.