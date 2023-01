Prezydent Zełenski: nasze przystąpienie do UE jeszcze bardziej wzmocni i pogłębi relacje między Ukrainą i Polską

Nasze przystąpienie do Unii Europejskiej jeszcze bardziej wzmocni i pogłębi relacje między Ukrainą i Polską - mówił w TVP Info prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski. Jak stwierdził, "jesteśmy suwerennymi państwami, ale w trudnych chwilach czuję, że gramy w jednej, 80-milionowej drużynie".

Zełenski, który w czwartek był "Gościem Wiadomości", był pytany o ocenę momentów wspólnej historii Polski i Ukrainy w kontekście rocznicy Powstania Styczniowego, gdzie obok Polaków walczyli również Ukraińcy.

"Moim zdaniem wszyscy nasi ludzie w sposób pozytywny podchodzą do tego, co było. Nie mamy prawa zapominać, co było w historii, ale powinniśmy dokonywać analizy, wyciągnąć wnioski dla przyszłości naszych narodów - przyszłości w pokoju i przyjaźni" - mówił ukraiński prezydent.

W jego ocenie, "powinniśmy być także silni, ponieważ z naszej słabości skorzystają tacy ludzie, jak przywódcy obecnej Rosji". "Oni będą korzystali ze słabości, podziałów w Europie lub z osłabienia relacji, a więc ten poziom relacji między Ukrainą i Polską, które zostały przez nas wypracowane, jako prezydenci powinniśmy przekazać następnym prezydentom naszych krajów, a nasi ludzie mają przekazać go przyszłym pokoleniom" - podkreślił Zełenski.

"Chciałbym, żeby to wszystko przetrwało, żebyśmy potrafili to wszystko zachować. Na chwilę obecną wygląda to tak, że jesteśmy suwerennymi państwami, ale w trudnych chwilach czuje, że gramy w jednej, 80-milionowej drużynie, a taką drużynę bardzo trudno pokonać" - mówił ukraiński prezydent.

Zełenski był także pytany, jak będzie wyglądać współpraca Polski i Ukrainy po wojnie. "Moim zdaniem ważne są kroki, gdzie głos Polski będzie słyszalny. Mam na myśli Unię Europejską. Polska dużo zrobiła, żeby Ukraina stała się krajem kandydującym do Unii Europejskiej" - podkreślał.

"Dzisiaj ważnym krokiem będzie zapoczątkowanie dialogu i o tym bardzo dużo mówiliśmy w formacie Trójkąta Lubelskiego (trójstronny sojusz regionalny między Polską, Litwą i Ukrainą - PAP). Mamy w tym zakresie pewne plany, jakie mają być kolejne kroki, żeby rozpocząć dialog, dyskusję na temat przystąpienia Ukrainy do Unii" - mówił prezydent i dodał, że to zadanie na najbliższe miesiące.

"Wydaje mi się, że nasze przystąpienie do Unii jeszcze bardziej wzmocni i pogłębi relacje między Ukrainą i Polską, bo w grę wchodzi i gospodarka, i handel, i współpraca transgraniczna, która na obecnym etapie przewiduje powstanie wspólnych punktów kontroli granicznej i celnej na przejściach granicznych" - ocenił Zełenski.

Polityk wskazał, że Polska i Ukrainą lubią szczycić się swoją historią. "Jestem takim człowiekiem, który uważa, że winniśmy zawsze robić tak, żeby po nas było lepiej niż przed nami, czyli nie zburzyć tego, co było zbudowane, ukształtowane przed nami, lecz minimum zrobić w naszych relacjach krok do przodu" - podkreślał.

Zełenski został także zapytany, jakie miejsce może zająć Polska w planie pokojowym, który prezydent Ukrainy zaproponował wspólnocie międzynarodowej. "Wydaje mi się, że jednym z najważniejszych postulatów, oprócz poszanowania postanowień Karty ONZ, jest poszanowanie integralności terytorialnej, poszanowanie suwerenności. Polska jest naszym najpotężniejszym sąsiadem, gdzie ta integralność terytorialna ma wpływ nie tylko na bezpieczeństwo na Ukrainie, ale też na bezpieczeństwo Europy i przede wszystkim na bezpieczeństwo Polski, a więc - moim zdaniem - integralność terytorialna i gwarancje bezpieczeństwa są bardzo ważne i Polska w tych kwestiach może odgrywać wiodącą rolę" - mówił.

Zaznaczył, że to Polska będzie musiała dokonać wyboru, jak ona widzi są swoją rolę.