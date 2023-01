Prezydent Zełenski: Obecne relacje między Ukrainą i Polską są bardzo głębokie i nie można ich zaprzepaścić

Nigdy wcześniej nie było takiej sytuacji żebyśmy byli tak jednomyślni i zjednoczeni. O tym trzeba pamiętać i nie zaprzepaścić tego poziomu relacji między Ukrainą, a Polską – powiedział w czwartek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wywiadzie dla TVP Info.

Zełenski podkreślił, że z prezydentem Andrzejem Dudą łączą go bardzo bliskie stosunki. "Mamy relację osobistą, jest także szczególna relacja, jeżeli idzie o nasze drugie połówki, to też jest bardzo ważne" - zapewnił.

"Jest wiele kwestii, o których wiemy tylko ja i Andrzej (Duda - PAP), o których rozmawialiśmy nie korzystając ze specjalnych środków komunikacji rządowej, a przez WhatsApp w pierwszych dniach wojny i później" - wyjawił.

"Nie chcę używać jakiś górnolotnych słów, ale pod względem historycznym jest to bardzo wielka szansa dla Polski i Ukrainy, bo nigdy wcześniej (…) nie było takiej sytuacji żebyśmy byli tak jednomyślni i zjednoczeni. Jest to bardzo ważne, bo były różne sytuacje w życiu, w historii, ale teraz także społeczeństwa są razem i my z Andrzejem dajemy przykład bardzo ważnych, bardzo głębokich relacji" - oznajmił.

Zapewnił, że wojna z Rosją zakończy się zwycięstwem Ukrainy. "Wojna się zakończy, jesteśmy pewni, że zakończy się zwycięstwem, inny wynik nie wchodzi w grę" - powiedział.

"Jestem przekonany, że to zostanie w pamięci, o tym trzeba pamiętać i nie zaprzepaścić tego poziomu relacji między Ukrainą a Polską, między narodem Ukraińskim i narodem Polskim" - podkreślił prezydent Zełenski.