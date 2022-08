Prezydent Zełenski: przez 6 miesięcy zmieniliśmy historię, świat i zmieniliśmy się sami

Przez sześć miesięcy zmieniliśmy historię, zmieniliśmy świat i zmieniliśmy się sami. Teraz dobrze wiemy, kto naprawdę jest naszym bratem i przyjacielem, a kto przypadkowym znajomym- powiedział prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski w wystąpieniu do uczestników obchodów Święta Niepodległości Ukrainy w Warszawie.

W środę na pl. Zamkowym w Warszawie odbywa się spotkanie z okazji obchodzonego 24 sierpnia Święta Niepodległości Ukrainy. Spotkanie rozpoczęły hymny Ukrainy i Polski. Do uczestników spotkania swoje wystąpienie, w nagraniu wideo, skierował prezydent Ukrainy.

"Ukraiński naród pokazał męstwo i to stało się inspiracją dla całego świata, dało nadzieję, że sprawiedliwość nie opuściła naszego cynicznego świata ostatecznie i że zwycięża w tym świecie nie siła, a prawda, nie pieniądze, a wartości, nie ropa, a ludzie" - mówił prezydent Zełenski.

Prezydent Ukrainy mówił, że przez ostatnie pół roku Ukraina się zmieniła. "Przez sześć miesięcy zmieniliśmy historię, zmieniliśmy świat i zmieniliśmy się sami. Teraz dobrze wiemy, kto naprawdę jest naszym bratem i przyjacielem, a kto przypadkowym znajomym" - wskazał.

"Ktoś powiedział, że Europa jest słaba, ale Ukraina przebudziła ten kontynent" - podkreślił Zełenski.

Dodał, że "Ukraina - to cała Ukraina, wszystkie 25 obwodów, bez żadnych ustępstw i kompromisów". "Donbas, to Ukraina i przywrócimy go bez względu na to, jaka nie byłaby ta droga. Krym, to Ukraina i przywrócimy Krym, bez względu, jaka nie byłaby to droga" - podkreślił.

Dzień Niepodległości Ukrainy to ukraińskie święto państwowe obchodzone 24 sierpnia w rocznicę uchwalenia Deklaracji Niepodległości Ukrainy przez Radę Najwyższą Ukraińskiej SRR 24 sierpnia 1991. W tym roku obchodzona jest 31. rocznica wyjścia tego kraju ze składu Związku Sowieckiego.

Zobacz naszą najnowszą "Moc opinii" o węglu, górnictwie i kryzysie energetycznym