Prezydent Zełenski: Ukraina jest otwarta na pewne elementy pokojowego planu Chin

Ukraiński prezydent Wołodymyr Zełenski powiedział w piątek, że Ukraina jest otwarta na rozważenie pewnych elementów pokojowego planu przedstawionego przez Chiny.

Mam nadzieję, że Chiny nie będą dostarczać Rosji broni i mam nadzieję, że będą po naszej stronie - powiedział w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

"Chcę wierzyć, że Chiny będą po stronie sprawiedliwego świata, czyli po naszej stronie" - oznajmił szef państwa ukraińskiego.

"Bardzo chcę wierzyć w to, że Chiny nie będą dostarczać broni Rosji" - dodał Zełenski. "To dla mnie punkt numer jeden" - wskazał i zapewnił, że robi wszystko, by nie dopuścić do tego.

Jeśli Chiny będą "w objęciach" z Rosją, dojdzie do ryzyka III wojny światowej - ostrzegł Zełenski.

Zaznaczył też, że inicjatorem inicjatyw pokojowych może być tylko kraj, na terytorium którego trwa wojna.

Najstraszniejszy dzień wojny był wtedy, kiedy zobaczyłem Buczę po wyzwoleniu z rąk sił rosyjskich - wyznał w piątek prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski podczas konferencji prasowej.

"Na pewno Bucza. To, co zobaczyłem, kiedy ją wyzwoliliśmy. Było to bardzo straszne. Zobaczyliśmy, ze diabeł nie jest gdzieś tam, on jest tu, na Ziemi" - powiedział Zełenski, odpowiadając na pytanie o to, jaki dzień wojny był dla niego najstraszniejszy.