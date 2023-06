Prezydent: Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" służąc wartościom estetycznym, pielęgnuje ideały patriotyczne

Dziękuję za to, że służąc wartościom estetycznym, zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny pielęgnuje zarazem ideały patriotyczne - napisał w liście z okazji 70-lecia zespołu prezydent Andrzej Duda.

"Pierwsza myśl o Zespole była dzieckiem pachnących wieczorów, kiedy wraz z pasterzami siadywałem na pniach wokół ogniska, a ojciec snuł rozmaite opowieści o skarbach w Girowej i Ochodzitej, o śpiących rycerzach w Czantorii o czarnej księżnie i latających smokach(...). Bawiłem się myślami co by to było gdyby tak pomnożyć te głosy. Gdyby tak ustawić 10, 20, 50, 100 dziewcząt i chłopców, oświetlić stu ogniami i w 100 głosów zaśpiewać" - fragmentem książki "W pogoni za wiosną" założyciela zespołu Stanisława Hadyny rozpoczęła się jubileuszowa gala z okazji 70-lecia Zespołu Pieśni i Tańca "Śląsk" im. Stanisława Hadyny.

Uroczystość odbyła się w poniedziałek w Teatrze Wielkim - Operze Narodowej w Warszawie.

Podczas uroczystości dyrektor zespołu Zbigniew Cierniak został odznaczony Krzyżem Komandorskim Orderu Odrodzenia Polski, a sam zespół został uhonorowany Złotym Medalem "Zasłużony Kulturze Gloria Artis".

Minister prezydencki Andrzej Dera przeczytał list od prezydenta Andrzeja Dudy, w którym podziękował on "za 70 lat wzruszeń i narodowej dumy, którymi napawają ludzi występy zespołu". "To dzięki państwa wspólnym i indywidualnym wysiłkom zawsze, kiedy +Śląsk+ wychodzi na scenę, polskie serca biją mocniej".

Zwrócił uwagę, że "misja i artystyczna odwaga dyrektora zespołu otwierają przed +Śląskiem+ nowe możliwości, prowadząc do sukcesów w nowych dla zespołu ludowego obszarach". Przypomniał, że "jednym z takich osiągnieć jest zdobycie tegorocznej nagrody muzycznej Fryderyk za projekt artystyczny +Pieśni Współczesne+, zrealizowany wspólnie z katowickim raperem Miuoshem". Podziękował zespołowi "za udział w świętowaniu 100-lecia odzyskania niepodległości", a zwłaszcza, jak napisał, "za artystyczny hołd dla bohaterów Górnego Śląska". "Dziękuję za to, że służąc wartościom estetycznym, zespół pielęgnuje zarazem ideały patriotyczne" - napisał.

Minister Gliński w liście odczytanym przez wiceminister kultury Wandę Zwinogrodzką przypomniał, że "historia Zespołu Pieśni i Tańca +Śląsk+ im. Stanisława Hadyny sięga 1953 roku, kiedy to jego patron, ceniony kompozytor, wraz z uznaną choreografką Elwirą Kamińską stworzyli zespół, który ukazuje bogactwo kultury śląskiej na tle spuścizny innych regionów kraju". Zwrócił uwagę, że "układane wówczas choreografie stały się wzorem w dziedzinie inscenizowanej stylizacji tańca, wywodzącego się z obrzędów i obyczajów regionu".

Napisał, że "obecnie Zespół Pieśni i Tańca +Śląsk+ jest instytucją cieszącą się renomą na całym świecie, czego dowodem są liczne nagrody i dyplomy honorowe". "Repertuar tworzą wybitni artyści chóru, baletu i orkiestry oraz najlepsi eksperci w obszarze kultury" - dodał.

Wicepremier podkreślił, że "zespół jest prawdziwym ambasadorem polskiej kultury za granicą". "Należy przy tym do największych na świecie zespołów artystycznych, sięgających w swojej działalności do skarbnicy narodowych tańców, piosenek i przyśpiewek. Instytucja swoją ofertę kieruje do wielopokoleniowej publiczności, przyczyniając się do kultywowania pamięci Ziem Śląskich i Walk Niepodległościowych. Podkreślając znaczenie oraz rolę tradycji w budowaniu kapitału społeczno-kulturowego, wzmacnia więzi międzypokoleniowe" - zaznaczył.

Zdaniem Glińskiego "jubileusz to także okazja do przypomnienia, że Ministerstwo Kultury i Dziedzictwa Narodowego szczególnie doceniło znaczenie zespołu oraz jego rolę w popularyzacji rodzimej kultury". Jak powiedział, "dowodem jest podjęta w 2017 roku decyzja o jego współprowadzeniu, co pozwoliło rozwinąć działalność i dało możliwość pełnego wykorzystania potencjału artystycznego". "Dzięki finansowemu wsparciu z budżetu państwa możliwe stało się nie tylko rozszerzenie oferty programowej, w tym także edukacyjnej oraz promocyjnej, ale również modernizacja infrastruktury i poprawa warunków codziennej pracy" - przypomniał.

Podziękował całemu Zespołowi "Śląsk" za pielęgnowanie wspaniałego dziedzictwa tej instytucji i życzył by kolejny rozdział historii obfitował w nowe ambitne wyzwania i sukcesy artystyczne.

Zespół Pieśni i Tańca "Śląsk" powstał 1 lipca 1953 r. w Koszęcinie. Liczący ponad tysiąc osób skład artystyczny obejmuje chór, balet i orkiestrę. Artyści z Koszęcina odwiedzili dotychczas 44 kraje na pięciu kontynentach, dając ponad 8 tysięcy koncertów dla ponad 26 milionów widzów.