Prezydent złożył górnikom życzenia z okazji Barbórki

Barbórka to dzień dumy i radości; dziękuję za trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków - napisał prezydent Andrzej Duda w opublikowanym w środę liście do górników z okazji Barbórki.

W liście opublikowanym na stronie Kancelarii Prezydenta Duda napisał m.in., że globalne zmiany klimatyczne skłaniają do przekształcania systemu energetycznego opartego na paliwach kopalnych i zwiększenia roli niskoemisyjnych, odnawialnych źródeł energii.

Dodał jednocześnie, że "nie może to jednak prowadzić do gospodarczych wstrząsów, zachwiania naszym bezpieczeństwem energetycznym, do nieprzemyślanego redukowania miejsc pracy i naruszania ludzkiej pewności jutra". "O przyszłości górnictwa węglowego powinniśmy decydować z rozwagą" - dodał.

Dodał, że potrzebujemy dziś w Polsce inwestycji w nowoczesne niskoemisyjne technologie węglowe. "Porozumienie rządu i przedstawicieli związków zawodowych dotyczące transformacji sektora górnictwa węgla kamiennego jest przykładem odpowiedzialnego dialogu społecznego. To zarazem początek przekształceń, które z jednej strony utrzymają nasze bezpieczeństwo energetyczne, z drugiej - dadzą pracownikom kopalń i ich rodzinom nowe szanse i pozwolą na rozwój regionów górniczych" - napisał. Jak zaznaczył, oczekujemy obecnie na notyfikację tych ustaleń przez UE.

"Z okazji Barbórki - pięknego górniczego święta, które jest bardzo ważne dla całej naszej narodowej wspólnoty - składam serdeczne życzenia pomyślności wszystkim pracownikom polskiego przemysłu wydobywczego oraz służb wspierających górników" - napisał prezydent w liście.

"Barbórka to dzień dumy i radości, a także szczególnego zawierzenia opiece górniczej patronki. Niech święta Barbara wspiera państwa we wszelkich wyzwaniach" - podkreślił. Życzył również górnikom oraz służbom ratowniczym i nadzorowi górniczemu bezpiecznej, spokojnej pracy, zdrowia i życiowego powodzenia.

Duda podziękował za "trudną i ogromnie potrzebną pracę, bez której nie mogłaby funkcjonować polska gospodarka i nie byłoby możliwe spokojne, bezpieczne życie Polaków".

Jak podkreślił, "o patriotyzmie i ofiarności górniczej braci, o zasługach Górnego Śląska dla ojczyzny mówią wielkie rocznice historyczne, które właśnie obchodzimy". "Jest to czas stulecia powstań śląskich. Ich istotą była nieugięta obrona polskości i walka o przynależność tego regionu do niepodległej Rzeczypospolitej" - zaznaczył.

Prezydent przypomniał, że zbliża się także 40. rocznica wprowadzenia stanu wojennego przez reżim komunistyczny, "chcący zniszczyć Solidarność i zdławić rodzącą się w Polsce wolność". "W krwawej pacyfikacji protestu w Kopalni +Wujek+ zginęło dziewięciu górników, a kilkudziesięciu zostało rannych. Do historii przeszedł również podziemny strajk w Kopalni "Piast" - najdłuższy strajk stanu wojennego. Pochylam głowę przed ofiarami komunistycznych zbrodni, przed heroizmem i poświęceniem tych wszystkich, którym zawdzięczamy dzisiejszą wolną Polskę" - czytamy w liście głowy państwa.

Prezydent podkreślił w liście, że "w świecie XXI wieku, pośród jego gospodarczych, społecznych i cywilizacyjnych wyzwań, górnictwo ma ciągle wielkie znaczenie". "Wydobycie kopalin to ważny czynnik rozwoju. Pozyskiwanie ich było zawsze domeną śmiałków, ludzi szczególnych umiejętności i mocnego charakteru. Nawet współcześnie, w dobie nowoczesnych technologii, zawód górnika należy do wyjątkowo trudnych, wiążących się z ryzykiem i niezwykle odpowiedzialnych" - podkreślił.

"Ze smutkiem i czcią wspominamy tych, którzy na skutek wypadków i katastrof zginęli na swoich stanowiskach pracy. W gwareckiej tradycji ogromną wartość ma wspólnota i więź koleżeńskiej solidarności. Ten wspaniały etos przenika nie tylko pracę, ale także rodziny i górniczą społeczność. Powinno to być inspiracją dla nas wszystkich, zwłaszcza w obliczu zagrożeń i wyzwań, wobec których stanęła dzisiaj nasza narodowa wspólnota" - napisał Duda.

Barbórka - tradycyjny Dzień Górnika - obchodzona jest w Polsce 4 grudnia nie tylko na Górnym Śląsku, ale też w innych regionach, gdzie świętują górnicy węgla brunatnego, pracownicy kopalń rud miedzi, cynku i ołowiu, soli, a także załogi zakładów wydobywczych nafty i gazu, wód leczniczych i termalnych.