Prezydent złożył życzenia urodzinowe prof. Włodzimierzowi Boleckiemu

Jak podkreślił w liście Andrzej Duda, "z okazji Pana siedemdziesiątych urodzin składam Panu najserdeczniejsze życzenia i przekazuję wyrazy uznania dla Pana dotychczasowej działalności naukowej, wydawniczej i literackiej". "Należy Pan do grona najwybitniejszych, a zarazem najbardziej zasłużonych współczesnych polskich literaturoznawców" - zaznaczył prezydent.

W liście prezydent wskazał, że w swoich badaniach Bolecki skupił się na "twórczości tytanów prozy polskiej XX wieku, takich jak Józef Mackiewicz, Witold Gombrowicz, Witkacy, Bruno Schulz czy wreszcie Gustaw Herling-Grudziński, z którym łączyła Pana także osobista znajomość". "Jej owocem są +Rozmowy w Dragonei+ i +Rozmowy w Neapolu+, dwa literackie dialogi z Księciem Niezłomnym polskiej literatury, żołnierzem, pisarzem i emigrantem wiernym Polsce i własnym korzeniom. Rozmowy te znalazły się w jedenastym tomie wydanych z Pana inicjatywy i pod Pana kierunkiem +Dzieł zebranych+ Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, których ostatni, piętnasty tom ukazał się niedawno" - napisał.

Duda przypomniał, że "krytyczna edycja spuścizny autora +Innego świata+ to zapis twórczości jednego z najważniejszych polskich pisarzy ostatniego stulecia, ale także portret całego pokolenia, którego udziałem były sowieckie zsyłki, wojna i emigracja". "Olbrzymia praca włożona w przygotowanie tego dzieła, zawierającego nie tylko wcześniej publikowane teksty Gustawa Herlinga-Grudzińskiego, ale również jego korespondencję, stanowi fundamentalny wkład w zachowanie wielkiego skarbu polskiej kultury. Podobną wagę mają też opracowane przez Pana +Pisma zebrane+ - wydanie krytyczne dzieł Witolda Gombrowicza" - wskazał prezydent.

Duda zaznaczył ponadto, że "także Pana własna twórczość literacka zasługuje na szczególne uznanie". Wskazał, że powieść "Chack Gracze. Opowieść o szulerach" to barwny portret czasów niepokoju, który towarzyszył upadkowi I Rzeczypospolitej, a film "Ostatni dzwonek", według scenariusza Boleckiego, stał się jednym z najważniejszych manifestów pokolenia, któremu przyszło wkraczać w dorosłość u schyłku komunizmu, pokolenia moich zaledwie o parę lat starszych kolegów. "Jest Pan także autorem scenariuszy do filmów dokumentalnych, wśród nich także do dokumentu o Józefie Mackiewiczu pod znamiennym tytułem +Jedynie prawda jest ciekawa+. Myślę, że właśnie fascynacja prawdą sprawia, że Pana prace są czytane i doceniane nie tylko przez badaczy literatury, ale także przez szerokie grono odbiorców" - napisał.

"W dniu Pana urodzin pragnę podziękować za wszystko, co robi Pan dla polskiej nauki i polskiej kultury. Życzę Panu dobrego zdrowia, pogody ducha i wielu sił do dalszej pracy twórczej i działalności naukowej" - podsumował prezydent.