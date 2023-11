Prof. A. Zybertowicz: nie możecie się zgodzić na pozbawianie uprawnień władz w Warszawie

Nie możecie się zgodzić na pozbawianie suwerennych uprawnień władz w Warszawie, żebyśmy - Polacy - przestali być gospodarzami we własnym kraju - mówił do opozycji, która za chwilę może rządzić w Polsce doradca prezydenta prof. Andrzej Zybertowicz.

Zybertowicz pytał uczestniczących w niedzielnym programie w TVP Info przedstawicieli ugrupowań opozycyjnych, które przygotowują się do objęcia rządów w Polsce, co jest według nich najważniejsze wśród obietnic złożonych przez nich Polakom przed wyborami.

W jego ocenie rozmowa w programie o obietnicach wyborczych opozycji jest przedwczesna, ponieważ nie ma jeszcze rządu. "Oczywiście możemy oceniać, co jest realistyczne, a co nie, ale poważne rozliczanie będzie miało sens dopiero kiedy będzie rząd, czyli za jakiś czas" - ocenił profesor dyskusję.

Socjolog zapytał jednak, którą obietnic uznają za najważniejszą, bo zrozumiałe, że część zamierzeń rozkłada się na kolejne lata, czasem na dalszą perspektywę - kolejnej kadencji.

"Które ze zobowiązań podjętych podczas kampanii wyborczej wobec Polaków jest najbardziej istotne, od którego nie wolno odstąpić - w waszej ocenie, jako polityków" - pytał uczestników programu doradca prezydenta.

"Dowie się pan tego z expose przyszłego premiera" - odpowiedział Radosław Lubczyk z PSL (Trzeciej Drogi).

Zybertowicz powiedział, że to zobowiązanie wynika z tzw. "Marszu miliona serc" i miejsca, gdzie się kończył - na stołecznym rondzie Zgrupowania AK "Radosław".

"Moim zdaniem, najważniejsza obietnica, dzięki której przynajmniej część wyborców zagłosowała na ugrupowania opozycji została powzięta w momencie wyboru miejsca zakończenia tego marszu i momencie przypinania przez państwa tych serduszek" - stwierdził.

"Obietnica troski o polski interes narodowy. Obietnica troski o pamięć tych, których symbolem jest to rondo" - dodał profesor.

"Teraz jest pytanie, czy tej obietnicy - obrony naszego interesu narodowego, suwerenności - jesteście w stanie dotrzymać, w sytuacji, gdy Unia chce w przyspieszony sposób federalizować się i pozbawiać państwa członkowskie suwerennych uprawnień" - pytał.

"Moja prośba, byście marsz w stronę ronda +Radosława+, z polskimi kolorami w serduszku, traktowali jako zobowiązanie wobec Polaków, że nie możecie się zgodzić na to, żeby władze w Warszawie były pozbawiane suwerennych uprawnień, żebyśmy - Polacy - przestali być gospodarzami we własnym kraju. To jest moja prośba do ewentualnych przyszłych rządzących" - stwierdził.

"Czy pan musi się wpisywać w tę PiS-owską retorykę" - spytała Karolina Pawliczak (KO).

"Czym było dla pani serduszko na klapie. Czy to było uleganie PiS-owskiej retoryce w celach wyborczych" - odparł Zybertowicz.

"Pan mówi PiS-owską retoryką strasząc obywateli Unią Europejską" - stwierdziła Pawliczak.

"Czy rondo Radosława jest ważnym miejscem w Warszawie, czy coś dla pani znaczy? Czy pamięć Zgrupowania Bojowego AK +Radosław + coś dla pani znaczy" - pytał profesor.

"Rozumiem, że patrioci są tylko w PiS" - powiedziała.

"Nie, wprost przeciwnie - dlatego dostaliście tyle głosów, dlatego dostaliście takie poparcie, dlatego była tak wysoka frekwencja, bo część Polaków uwierzyła w to, że przypinając biało-czerwone serduszka jesteście szczerzy, że idąc na rondo +Radosława+ będziecie bronili naszego interesu narodowego" - powiedział prezydencki doradca.

"Polskę mamy w sercach" - odpowiedziała.

"Ja sądzę, że to był to manewr manipulacji politycznej - chciałbym się mylić, że to byłą manipulacja polityczna - wpisanie się w symbolikę patriotyczną" - stwierdził socjolog.

"Test jest niebawem. Unia składa się z różnych sił, są tam siły, które chciałyby sztucznie - odgórnie - przyspieszać integrację" - dodał.

Powiedział też, że z "wielkim zadowoleniem i szacunkiem" przyjął to, co o polskim mundurze i solidarności z nim mówił w niedzielnym programie Lubczyk.

"Chciałbym, żeby jak najwięcej polityków obecnej opozycji, którzy mogą rządzić Polską tak myślało jak pan, ale były w tych wyborach podjęte dwie - co najmniej dwie - niespójne obietnice" - ocenił naukowiec.

Wyjaśnił, że jedną z nich jest "obietnica ronda Radosława, czyli obietnica pielęgnowania naszego interesu narodowego". Drugą była obietnica likwidacji Centralnego Portu Komunikacyjnego CPK - zdaniem Zybertowicza "projekt niezbędny, żeby polski interes gospodarczy w skali międzynarodowej mógł być zabezpieczony".

"Jeśli zrezygnujecie z CPK, to jest tak, jakbyście się odwrócili tyłem od flagi, która łopocze na rondzie Radosława" - stwierdził profesor.

"Nieprawda" - odparła Pawliczak.