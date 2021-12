Prof. Balicer: Sukces w walce z koronawirusem w Izraelu zawdzięczamy m.in. szczepieniom

Skuteczna walkę z koronawirusem w Izraelu jest możliwa m.in. dzięki temu, że zaszczepiła się większość populacji. Trzecią dawkę przyjęło już 4 mln osób – powiedział we wtorek przewodniczący Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela prof. Ran Balicer.

We wtorek Senacie odbyło się spotkanie Polsko-Izraelskiej Grupy Parlamentarnej, w którym wziął udział przewodniczący Krajowej Rady Eksperckiej ds. COVID-19 przy Kancelarii Premiera Izraela i ekspert Światowej Organizacji Zdrowia prof. Ranem Balicer.

Prof. Balicer mówił o tym, w jaki sposób Izrael walczy z pandemią. Przypomniał, że latem w Izraelu rosły przypadki zachorowań na COVID-19 w związku z tym, że zaczęła się po 6 miesiącach od drugiej iniekcji zmniejszać odporność wśród osób zaszczepionych. Dlatego podjęto decyzję o szczepieniu trzecią dawką. Prof. Balicer powołał się na badania opublikowane w piśmie "Lancet" - osoby, które przyjęły trzecią dawkę miały o 90 proc. zredukowaną podatność na poważne zachorowania na COVID-19. Dodał, że w Izraelu zaszczepionych jest ok. 6,5 mln osób na 9,2 mln mieszkańców. 4 mln przyjęły trzecią dawkę.

Ekspert powiedział, że w Izraelu zastosowano też obowiązek noszenia masek w pomieszczeniach i konieczność posiadania tzw. zielonego certyfikatu, co oznacza, że osoby niezaszczepione nie mogą wejść do pubu, kina czy restauracji. Sprecyzował, że osoby muszą być zaszczepione dwoma dawkami do 6 miesięcy od ostatniej iniekcji albo trzema dawkami.

W ocenie prof. Balicera zastosowanie takich instrumentów pozwoliło zapanować nad obecną falą koronawirusa.

"W tej chwili mamy około 500 przypadków zakażeń dziennie - to jest stabilny trend, 2 ofiary śmiertelne dziennie, czasami zero, czasami jedna osoba. Nadal spada liczba poważanych zachorowań - to dotyczy wariantu delta" - dodał.

Mówiąc o wariancie omikron powiedział, że jest 25 potwierdzonych przypadków w Izraelu i 20 kolejnych podejrzeń.

"Uważamy, że nie mamy niekontrolowanego szerzenia się omikronu, bo każdy test PCR-owy jest w stanie odróżnić wariant delta czy alfa od omikronu" - powiedział. Podkreślił, że nie jest widoczne lokalne szerzenie się omikronu.

Prof. Balcer poinformował, że część osób w Izraelu zaszczepionych trzema dawkami zaraziło się omikronem. "Chociaż większość osób nie ma tego problemu" - dodał. Zastrzegł, że wśród tych osób nie ma ostrych zachorowań. Według eksperta ciągle wariant delta jest głównym wyzwaniem dla Europy, bo jest to wariant bardzo zakaźny.