Prof. Banach: powinno się stworzyć listę szpitali, które będą odpowiadały za leczenie uchodźców z Ukrainy

Po nadaniu uchodźcom z Ukrainy uprawnień do korzystania z naszej opieki medycznej, powinno się stworzyć listę szpitali, które - w pierwszej kolejności - będą odpowiadały za leczenie uchodźców z Ukrainy - powiedział PAP kardiolog, lipidolog, epidemiolog chorób serca i naczyń prof. Maciej Banach z Uniwersytetu Medycznego z Łodzi.

Zdaniem prof. Macieja Banacha, uporządkowanie osłabionego przez pandemię systemu opieki zdrowotnej jest, po przyjęciu 2 mln ukraińskich uchodźców wojennych, jedną z najpilniejszych potrzeb polskiej służby zdrowia.

"Po nadaniu uprawniających do opieki medycznej polskich numerów ewidencyjnych PESEL, powinno się jak najszybciej stworzyć listę szpitali, z wyszczególnieniem konkretnych placówek w każdym regionie, które - w pierwszej kolejności - będą odpowiadały za leczenie uchodźców z Ukrainy. To bardzo ważne, a mamy ponad dwa tygodnie spóźnienia" - ocenił prof. Banach.

"Jeszcze wcześniej musimy dowiedzieć się, kto z naszych gości wymaga teraz pilnego leczenia, szczególnie, że granicę przekroczyło ponad 700 tys. dzieci i wiele osób starszych. Ukraińcy, tak jak my, z powodu pandemii, ale oni, również z uwagi na bardzo napiętą sytuację przed 24 lutego, często odkładali wizyty u lekarza" - zaznaczył. "Jako lekarz od kilkunastu dni mam do czynienia z uchodźcami, którym staram się pomagać załatwić formalności, dzięki którym będą mieli dostęp do opieki zdrowotnej" - powiedział profesor.

"Z tych doświadczeń wiem, jak ważne jest wyznaczenie konkretnych szpitali, w konkretnych miejscach, do leczenia konkretnych schorzeń naszych ukraińskich przyjaciół" - podkreślił. Zdaniem specjalisty, ze względu na specyfikę demograficzną przybywających do Polski uchodźców z ogarniętej wojną Ukrainy, da się już teraz przewidzieć, jaki rodzaj ich leczenia będzie priorytetowy.

"Szacujemy, że ok. 15 procent, czyli od 200 tysięcy do nawet 300 tysięcy osób, przybyłych do nas uchodźców - głównie kobiet z dziećmi oraz osób starszych - może wymagać opieki medycznej teraz i w najbliższych tygodniach" - zwrócił uwagę.

"Wyznaczono na razie punkty medyczne, w których przyjmowani będą ranni z Ukrainy, ale podkreślam, dla uchodźców już przebywających w Polsce także trzeba wskazać szpitale, w których mogli będą się mogli leczyć. Nie stać nas na kolejne odwlekanie takich działań" - tłumaczył prof. Banach.

Przestrzegł przed - w jego opinii - bardzo często pojawiającymi się teraz fake newsami na temat uchodźców z Ukrainy i stanu służby zdrowia. "Niektórzy szerzą, niestety, dezinformację, która powoduje obawy wielu polskich pacjentów muszących po pandemii powrócić pod specjalistyczną opiekę lekarzy, na przykład kardiologów czy onkologów" - przekazał.

"Bardzo uważajmy, co powtarzamy i po kim. Zaczyna się przekazywanie bardzo niebezpiecznych, bo nieprawdziwych informacji o służbie zdrowia i uchodźcach zza wschodniej granicy" - podkreślił. "Niegodne i skandaliczne jest rozsiewanie pogłosek. Na przykład, o rzekomych +lepszych łóżkach dla gości z Ukrainy+ lub o tym, że ze względu na tak wielu uchodźców +zaczyna brakować leków+" - podał.

"Absolutnie niegodziwe jest rozpuszczanie plotek, że +Ukraińcy przyjmowani są do szpitali i przychodni poza kolejnością i bez testów na COVID-19+. To wszystko fałszywe informacje, które mogą tylko zaszkodzić i naszym i ukraińskim pacjentom. Oraz, oczywiście, medykom. A także całemu systemowi polskiej służby zdrowia" - podsumował prof. Maciej Banach.