Prof. Flis uważa, że szanse w wyborach parlamentarnych w Polsce są wyrównane

Są solidne, społeczne podstawy dwóch obozów - ZP i opozycyjnego - o wyrównanej sile; wciąż jest do wyobrażenia jednoznaczne zwycięstwo jednej czy drugiej strony - mówi dr hab. Jarosław Flis.

Osłabienie obozu rządzącego nie stanowi żadnego tsunami politycznego i jest ono powolą erozją.

Cała przedwyborcza rzeczywistość jest wielką niewiadomą.

Sytuacja ta jest korzystna i "bardzo zdrowa" dla wyborców, gdyż pewność zwycięstwa rozleniwia polityków.

Dr hab. Jarosław Flis, socjolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w rozmowie z PAP podkreślił, że pod względem "bardzo stabilnych" sondaży wyborczych, polska polityka nie zmieniła się w sposób istotny przez ostatni rok. "Są przesunięcia, obóz rządzący słabnie, ale to nie jest żadne tsunami, tylko powolna erozja" - zauważył.

"Są bardzo solidne, społeczne podstawy dwóch obozów - Zjednoczonej Prawicy i opozycyjnego - o wyrównanej sile, to znaczy takiej, że jest wciąż do wyobrażenia jednoznaczne zwycięstwo jednej czy drugiej strony, ale nie takie, w którym ta druga strona znika" - ocenił.

Retoryka obu stron będzie ostra w kampanii wyborczej w 2023 podobnie jak to miało miejsce w 2019 roku

Socjolog pytany o to, jak będzie wyglądać kampania wyborcza przed wyborami parlamentarnymi na jesieni 2023 r. powiedział, że spodziewa się ostrej retoryki obu ze stron, tak jak miało to miejsce przy wyborach w 2019 r. Wtedy - zaznaczył Flis - słuchając tego co mówią politycy, mogliśmy dowiedzieć się, że "Polacy mają do wyboru albo upadek demokracji, albo narodu" - ironizował.

"Przypuszczam, że pod tym względem będzie podobnie w tym roku, to znaczy że retoryka będzie taka, jakby armagedon był każdego dnia i ostateczna walka ze złem toczyła się na każdej ulicy, ale w praktyce to będzie tak, że wszystko będzie po staremu" - zaznaczył ekspert.

Poza tym, cała przedwyborcza rzeczywistość - zdaniem socjologa - jest wielką niewiadomą. "Bardzo wiele zależy od tego, jak potoczy się wojna ukraińska, co się stanie z cenami i kryzysem energetycznym" - zaznaczył. Jak dodał, dziś te kwestie wyglądają "odrobinę mniej dramatycznie" niż pół roku temu, jednak nadal mogą być źródłem istotnych zmian w naszej rzeczywistości.

Relacje wewnętrzne zarówno w opozycji jak i w rządzie są nieznane opinii publicznej

Zdaniem Jarosława Flisa, kolejną niewiadomą są relacje wewnątrz obozu rządzącego w obliczu "jawnego konfliktu", a także obozu opozycji. Jak mówił, w obu przypadkach jakiekolwiek prognozy są wynikiem "obaw albo chciejstwa".

"W kampanii wyborczej różne rzeczy mogą się zdarzyć, a sytuacja rządzących nigdy nie jest tak zła, żeby opozycja nie mogła podarować jej zwycięstwa" - podkreślił.

Socjolog zaznaczył, że sytuacja ta jest korzystna i "bardzo zdrowa" dla wyborców, gdyż pewność zwycięstwa rozleniwia polityków. Gdy nie są oni pewni wygranej - "bardziej się starają" - podkreślił.