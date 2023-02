Prof. Gliński: codziennie mordowani są ludzie - obrońcy Ukrainy, ale też cywilizacji zachodniej

W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z pełnoskalową wojną za polską granicą - codziennie mordowani są ludzie - obrońcy Ukrainy, ale też cywilizacji zachodniej, Polski, Europy, nas wszystkich - powiedział w piątek wicepremier, minister kultury i dziedzictwa narodowego Piotr Gliński podczas wizyty w Łodzi.

"W ostatnim roku mieliśmy do czynienia z pełnoskalową wojną za polską granicą - przede wszystkim codziennie mordowani są ludzie - obrońcy Ukrainy, ale też cywilizacji zachodniej, Polski, Europy - nas wszystkich. To bardzo smutne, ale optymistyczne jest to, że krąg ludzi, instytucji i państw solidarnych udało się nam przez ten rok zwiększyć, bo to my i kilka innych krajów byliśmy od początku gotowi do pomocy" - podkreślił Gliński w piątek podczas wizyty w Łodzi.

Jak zaznaczył, inaczej sytuacja wyglądała na zachodzie Europy. "Uczestniczyłem w kilku bardzo dramatycznych obradach ministrów kultury krajów UE, gdzie z przerażeniem patrzyłem na to, co mówią przedstawiciele innych państw. Wydaje się, że to nastawienie się zmieniło i dla Putina jest jedna informacja, że my się nie cofniemy - jesteśmy coraz silniejsi, a on jest coraz słabszy. My wspieramy Ukrainę i wspierać będziemy aż do zwycięstwa" - dodał.

Podsumowując rok mijający od napaści Rosji na Ukrainę, wicepremier zwrócił uwagę na umocnienie więzi między narodem ukraińskim i polskim, jakie w tym okresie nastąpiło. W jego opinii wyrazem tej wspólnoty był m.in. zorganizowany w czwartek koncert w Teatrze Wielkim, podczas którego dziękowano tym wszystkim, którzy przez rok solidarnie wspierali Ukrainę - byli na nim uchodźcy, ale także harcerze, żołnierze, wolontariusze.

"Olena Zełenska bardzo słusznie powiedziała, że w tej chwili najważniejszą rzeczą jest nie zapominać o tym, co się dzieje. Bo świat zachodni, hedonistyczny, konsumpcyjny chciałby zapomnieć albo też przedkłada pseudokonflikty i podziały np. tu w Polsce ktoś cały czas jest zaangażowany w dzielenie społeczeństwa. A my mamy swój podstawowy obowiązek - obronę cywilizacji zachodniej przed złem i z tego obowiązku wszyscy się w sposób właściwy wywiązujemy" - podkreślił Gliński.