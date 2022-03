Prof. Górski o wizycie prezydenta USA: mam nadzieję, że newralgiczne kwestie były poruszone w rozmowach

Mam nadzieję, że newralgiczne kwestie, związane m.in. z bezpieczeństwem Polski, zostały poruszone w bezpośrednich rozmowach z prezydentem USA Joe Bidenem — powiedział PAP amerykanista prof. Grzegorz Górski z Kolegium Jagiellońskiego w Toruniu. W jego ocenie Stany Zjednoczone zrozumiały, że to Polska, a nie Niemcy lepiej rozumiała działania Rosji, ale brakowało mu w przemówieniach prezydenta USA konkretów, jasnych i czytelnych dla Rosji deklaracji i punktów granicznych.

"Zarówno z punktu widzenia Polski, jak i Ukrainy, w trakcie wizyty prezydenta USA Joe Bidena zabrakło konkretów. Było mówienie o wspólnych wartościach, był wyrażany podziw dla tego, jak jesteśmy dzielni, ale my mamy konkretne interesy w obecnej sytuacji wojny na Ukrainie. (...) My dzisiaj potrzebujemy tego, aby zabezpieczyć się przed rosyjskimi rakietami, które mogą być wystrzeliwane z Królewca, z Białorusi. Nie mamy bowiem osłony przez działaniami rosyjskiego lotnictwa i powinniśmy dostać zapewnienie, jasne zapewnienie, że niebo nad Polską będzie chronione. Nie za 2-3 lata, gdy przylecą tu F-35, ale od dziś czy od jutra" - ocenił prof. Górski.

W tej kwestii, zdaniem amerykanisty, zabrakło konkretów i bardzo jasnych deklaracji.

"Mam nadzieję, że na poziomie rozmów, które na pewno były prowadzone, te kwestie zostały poruszone w sposób wysoce poważny, na tyle, że efekty tego będziemy w nieodległej perspektywie oglądali" - powiedział w rozmowie z PAP prof. Górski.

Jego zdaniem w wystąpieniach Joe Bidena wybrzmiało to, że USA może prowadzić konfrontację z Rosją przez wiele lat.

"Mówienie do Ukraińców o perspektywie kilku- bądź kilkunastoletniej nie wpływa na nich mobilizująco - w mojej ocenie. Ten przekaz - jeżeli odcedzimy go z mistycznych elementów - w sferze faktycznej jest zbyt słaby. Mam jednak, co podkreślał, nadzieję, że on nie podkreślał istoty i treści prowadzonych rozmów" - podkreślił prof. Górski.

W ocenie prof. Górskiego do Amerykanów dotarło to, że to nie Niemcy, a Polska miała rację w ocenie Rosji, ale konieczne jest robienie wszystkiego, aby przekładało się to na konkrety, na działanie tu i teraz.

"Prezydent Reagan potrafił zdusić ZSRR swoją jasną i klarowną retoryką. Dziś, w mojej ocenie, sytuacja jest taka sama, zresztą Joe Biden odwoływał się do dziedzictwa tego prezydenta USA, ale zapomniał powiedzieć, jakie metody doprowadziły do złamania Związku Sowieckiego. W mojej ocenie za dużo było metafor, hiperbol, niuansów, a przecież Zachód mówi do ludzi reprezentujących prymitywny sposób myślenia, rozumiejących tylko język siły. Takiego bardzo mocnego przekazu mi zabrakło. Gdyby bowiem Biden jasno powiedziała, że NATO odpowie tak i tak np. na atak nuklearny czy użycie innej broni masowego rażenia na Ukrainie, to od razu scenariusz jej użycia byłby wykluczony" - powiedział prof. Górski.