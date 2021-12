Prof. Horban: Dla nas istotne jest, czy jesteśmy słuchani przez społeczeństwo

Dla nas istotne jest to, czy jesteśmy słuchani przez społeczeństwo – powiedział doradca premiera ds. COVID-19 prof. Andrzej Horban. Podkreślił konieczność egzekwowania przez odpowiednie służby wprowadzonych ograniczeń.

Prof. Horban pytany był w środę w Programie III Polskiego Radia, m.in. o to, czy on i pozostali członkowie Rady Medycznej czują się słuchani przez premiera i przez rząd.

"Dla nas istotne jest to, czy jesteśmy słuchani przez społeczeństwo" - odpowiedział.

Pytany był także, czy Rada Medyczna rekomendowała rządowi inne, może bardziej restrykcyjne, mniej popularne, rozwiązania na ten etap walki z pandemią COVID-19.

"Ostatnie stanowisko Rady mówi o pięciu punktach (...). Po pierwsze: jak najszersze szczepienie osób do tej pory niezaszczepionych, to powtarzamy jak mantrę, do znudzenia. Po drugie (...): przyjęcie trzeciej dawki przez osoby do tego uprawnione, bo to też jest czynnikiem niesłychanie ważnym. Przyjęcie trzeciej dawki w znakomity sposób poprawia odpowiedź immunologiczną" - powiedział.

"Punkt trzeci jest prosty: przestrzeganie zasad sanitarnych, czyli dystans, dezynfekcja, noszenie maseczek w miejscach do tego wyznaczonych przepisami. Tu zaczynają się już schody, bo proszę się rozejrzeć (...) w komunikacji miejskiej, w tramwaju. Punkt czwarty: ograniczenie do niezbędnego minimum imprez masowych, działalności handlowej i artystycznej, zwłaszcza w powiatach, gdzie liczba hospitalizacji przekracza 50 osób na 100 tys. mieszkańców (...). Punkt piąty: egzekwowanie przez odpowiednie służby wprowadzonych ograniczeń i przepisów, w tym np. niewpuszczanie i nieobsługiwanie osób świadomie je łamiących. Czyli znowu galeria handlowa i połowa osób nie ma masek" - wyliczał.

Pytany o nowe obostrzenia - nowe limity, powtórzył: "Chodzi nam o to, by odpowiednie służby egzekwowały wprowadzone ograniczenia".

W środę weszły w życie nowe obostrzenia sanitarne - przepisy tzw. pakietu alertowego w związku z wariantem omikron koronawirusa SARS-CoV-2, zapowiedziane w poniedziałek przez ministra zdrowia Adama Niedzielskiego.

To limit 50-procentowego obłożenia obowiązuje w kościołach, lokalach gastronomicznych, hotelach i obiektach kulturalnych takich, jak np.: kina, teatry, opery, filharmonie, domy i ośrodki kultury, a także podczas koncertów i widowisk cyrkowych. Taki sam limit dotyczy obiektów sportowych: basenów i aquaparków (do tej pory było to 75 proc. obłożenia).

Z 500 do 250 osób zmniejszono limit osób na wydarzeniach sportowych organizowanych poza obiektami sportowymi. Maksymalnie 100 osób może uczestniczyć w takich zgromadzeniach i uroczystościach, jak wesela, komunie, konsolacje i spotkania, a także podczas dyskotek (do tej pory limit wynosił 150 osób). Limit nie dotyczy osób w pełni zaszczepionych przeciw COVID-19.

Z kolei limit jedna osoba na 15 mkw. obowiązuje na siłowniach, w klubach i centrach fitness, hazardzie, muzeach, galeriach sztuki, targach, wystawach, kongresach i konferencjach (do tej pory obowiązywał limit jednej osoby na 10 mkw.). Taki sam limit obowiązuje w obiektach handlowych, targach, wystawach, kongresach i konferencjach.

Zmianie ulegają od środy również zasady dla podróżnych przybywających do Polski spoza Unii Europejskiej, spoza strefy Schengen oraz spoza Turcji. Podróżni niezależnie od środka transportu podlegają 14-dniowej kwarantannie (do tej pory 10-dniowej). Mogą być z niej zwolnieni m.in. w przypadku, gdy są w pełni zaszczepieni preparatem dopuszczonym do obrotu w UE. Zwolnienie z kwarantanny możliwe jest na podstawie testu PCR wykonanego po upływie 8 dni od przekroczenia granicy. Z nowych przepisów wynika również, że osoby podróżujące z Botswany, Eswatini (dawniej Suazi - PAP), Lesotho, Mozambiku, Namibii, RPA i Zimbabwe nie mogą zostać zwolnione z kwarantanny, chyba że są zaszczepione preparatem uznawanym w UE.

Od wtorku do 13 grudnia obowiązuje zakaz lądowania w Polsce samolotów z lotnisk położonych w siedmiu państwach znajdujących się na południu Afryki. Dotyczy on przylotów z Królestwa Eswatini, Królestwa Lesotho, Republiki Botswany, Republiki Mozambiku, Republiki Namibii, Republiki Południowej Afryki i Republiki Zimbabwe.

Nie zmieniają się inne obowiązujące dotąd obostrzenia. Na przykład nadal jest obowiązkowe w całym kraju zasłanianie ust i nosa w przestrzeniach zamkniętych, m.in. w autobusie, tramwaju i pociągu, w sklepie, galerii handlowej, banku, na targu i na poczcie. Z obowiązku zakrywania ust i nosa są zwolnione jedynie osoby posiadające zaświadczenie lekarskie lub dokument potwierdzający m.in. całościowe zaburzenia rozwoju czy zaburzenia psychiczne. Należy również zachować dystans - minimalnie 1,5 m od siebie.